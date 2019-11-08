民主黨太弱 前紐約市長彭博考慮參選美國總統對拚川普

2019-11-08 07:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



麥可．彭博（Michael Bloomberg）。美聯社 分享 facebook 前紐約市長、彭博公司創辦人彭博（Mike Bloomberg）再度考慮角逐美國2020年總統大選，他的顧問說，彭博擔心目前民主黨候選人無法打敗川普。

彭博今年初原本有意參選，但後來決定不投入選戰，轉而支持民主黨候選人。如今，他又不排除親自出馬，與川普競逐下屆美國總統。彭博是彭博公司創辦人，也是主要股權所有人。

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彭博的顧問 Howard Wolfson 發布新聞稿說：「我們現在必須完成這工作，並確使川普敗陣，但麥可（彭博名）漸漸憂心目前候選人選所處的形勢不好。」Wolfson表示，「憑著他的成就、領導才幹、和他凝聚力量推動改變的能力。麥可有能力打贏川普。 」

若川普能贏得民主黨提名，美國2020年總統大選將形成兩位億萬富豪之間的世紀對決。

CNBC早先引述知情人士報導，彭博最近幾周曾向身邊的人表示，前副總統拜登最近和參議員華倫較勁陷入苦戰，讓他重新思考原本不投入2020年民主黨初選的決定。

接近彭博的人先前向CNBC透露，他投入選戰的前提是：拜登因聲望大跌，而在初選前或初選開始的階段中退選。彭博才可能以溫和派之姿投入選戰。

認識彭博數十年的一位銀行主管說：「他像其他人一樣 ，都無法在體制外參選。若拜登退選，彭博就參選。」

彭博在三任紐約市長任內曾是共和黨和無黨籍的身分，他在民主黨贏得2018年國會期中選舉之前又登記為民主黨。他已表示，這屆若要參選，會以民主黨的身份競選。

彭博現年77歲，比現任美國總統川普還大四歲。