彈劾調查川普 聽證仿「水門案」

2019-11-08 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅曉媛 、編譯潘勛／綜合報導



美國眾院情報委員會主席、民主黨眾議員謝安達宣布，將於十三日就總統川普彈劾調查舉行首場公開聽證會。 （歐新社） 分享 facebook

美國民主黨眾議員六日宣布，將於十三日就「烏克蘭電話門」彈劾調查舉行首場公開聽證會，美國駐烏克蘭代理大使泰勒、國務院負責歐洲與歐亞事務的副助理國務卿肯特將到場作證。此舉意味民主黨針對美國總統川普總統的彈劾調查再度升級。民主黨顯然有意讓美國民眾自行聽取證詞，判斷川普是否該被彈劾。

這將是一九九八年國會啟動彈劾前總統柯林頓程序以來的首場彈劾公聽會。眾院情報委員會主席謝安達六日透過推特公布，眾院十三日將舉行對川普彈劾調查的首場公開聽證會，除了泰勒和肯特，美國駐烏克蘭前大使瑪麗亞．尤凡諾維契也將於十五日作證。

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謝安達表示，經由電視公開轉播，民眾可以親自聽取證人說詞，判斷他們的信譽，進而了解川普在烏克蘭電話門中是否涉及利益交換。

眾院民主黨在多次閉門聽證會後宣布此消息，顯示民主黨進一步努力將有關川普的彈劾調查推向公眾視野，三位即將公開作證的外交官，此前都已就此事向眾院民主黨作證。

「國會山莊報」報導，民主黨眾議員們了解，在長達六周的閉門聽證後，由電視轉播、水門案式的公開聽證，將吸引上千萬美國民眾打開電視機，觀看彈劾調查。

民主黨五日公布泰勒閉門聽證時的證詞，泰勒表示他「清楚了解」川普及其親信向烏克蘭政府施壓，此中有利益交換。

謝安達表示，透過公開聽證，民眾更能了解川普是否動用公權力非法達成自己的政治目的，逼迫烏克蘭調查他的主要政治對手前副總統拜登父子。

情報委員會的共和黨成員會試著傳喚他們的證人，但依上周眾院通過的啟動彈劾調查決議，民主黨可以否決共和黨要求的任何證人。