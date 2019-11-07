美國難民安置掛零 遭教會批不人道

2019-11-07 19:46 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



核准難民的政策延宕後，導致原本要到美國安置的難民無所適從。(Photo by photog_aton Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 今年十月美國安置難民人數掛零。根據基督教救援團體指出，由於美國國務院暫緩難民申請程序，導致上個月沒有任何難民核准進入美國接受安置。相較去年同期則有1,889位難民獲准進入美國。

據《基督徒郵報》報導，雖然今年9月底提出將2020年核准進入美國難民數上限定為1.8萬人的提案已經公布，但直到上週五美國總統川普才正式簽署同意，而且這次核准人數門檻不僅低於去年的3萬人，也是1980年的《美國難民法》通過以來歷年新低。

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美國全國福音派協會旗下的世界救助團體（World Relief）指出，過去5年來的10月，平均獲准安置的難民人數為4,945人，今年卻掛零。對此，該組織總裁阿貝特指出，「這不僅令人痛心，也是不公義的行為。」

據《CNN》報導，美國國務院已經延宕3次難民申請流程，原本被告知可進入美國的難民日期先被延到10月21日，之後延到28日，現在則延到11月5日。不過，就在美國難民核准日期一延再延同時，敘利亞人道危機則更加嚴峻，超過1.2萬名敘國難民已經逃到庇護所。

聯合國難民組織也估計，去年全球約有超過2,000萬難民，在60個國家安置難民，在2020年至少有140萬人需要安置。

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