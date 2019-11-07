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路易斯安納州兩黨交鋒 川普親赴站台順便測南方水溫

2019-11-07 19:33世界日報 編譯林梅婕／綜合6日電

肯塔基州和密西西比州州長5日剛結束，力挺肯州州長失利的川普6日已將攻擊矛頭指向民...
肯塔基州和密西西比州州長5日剛結束，力挺肯州州長失利的川普6日已將攻擊矛頭指向民主黨籍的路易斯安納州現任州長愛德華茲(John Bel Edwards)；路州預計在11月16日進行州長選舉，川普此舉無疑也是替自己2020總統大選造勢。 歐新社
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肯塔基州和密西西比州州長5日剛結束，力挺肯州州長失利的川普6日已將攻擊矛頭指向民主黨籍的路易斯安納州現任州長愛德華茲(John Bel Edwards)；路州預計在11月16日進行州長選舉，川普此舉無疑也是替自己2020總統大選造勢。

川普6日前往路州門羅市，替共和黨州長候選人雷斯朋(Eddie Rispone)造勢；川普曾在此區贏得20%的總統普選票，他也希望能在16日拉下愛德華茲。

川普在造勢現場將雷斯朋形容是「一個了不起的人，非常成功的企業家，有點石成金的能力」；同時他也批評愛德華茲根本就是個災難。

共和黨希望這次選舉能贏回南方州的基本盤，他們也認為曾身陷召妓醜聞纏身的愛德華茲能贏得路州州長選舉純粹僥倖；民主黨過去以來一直都不是路州選民的愛好，因此這次選舉結果將對兩黨意義非凡，若民主黨連任成功，即是挑戰正接受彈劾調查的川普在南方的支持度。

共和黨吉路州國會眾議員亞伯拉罕(Ralph Abraham)的選區，也是兩黨候選人選情膠著的地區，根據目前民調仍有部分選民未表態，因此共和黨支持者希望川普能鼓動更多保守派選民。

川普力挺的現任共和黨籍肯塔基州州長貝文(Matt Bevin)在5日連任失利，愛德華茲表示：「川普對肯塔基州的保守派已經沒有影響力，我們希望對路州選民也是如此，路州的執政表現跟華府是兩回事。」

近日雷斯朋抨擊愛德華茲在電台中的「反川普」競選廣告，其中一則影射川普和雷斯朋與前「三K黨」首領杜克(David Duke)的關係非凡，雷斯朋直指愛德華茲是在「要脅選民」，愛德華茲則表示此競選廣告與他無關。

川普共和黨

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