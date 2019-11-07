ABCNews：川普高人氣動搖 民主黨郊區連連告捷

2019-11-07 19:33 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



就在5日投票日這天，從維吉尼亞州、肯塔基州、愛阿華州到賓州的州內選舉，民主黨籍候選人紛紛發現自己的支持度突然增加，主要原因在於郊區選民大力支持，其中又以郊區女性選民最為力挺。憑藉著這股郊區選民反彈的力量，讓民主黨候選人在「川普主義」當道的現今政局裡，得以在競爭激烈的選舉脫穎而出。 路透社 分享 facebook 就在5日投票日這天，從維吉尼亞州、肯塔基州、愛阿華州到賓州的州內選舉，民主黨籍候選人紛紛發現自己的支持度突然增加，主要原因在於郊區選民大力支持，其中又以郊區女性選民最為力挺。憑藉著這股郊區選民反彈的力量，讓民主黨候選人在「川普主義」當道的現今政局裡，得以在競爭激烈的選舉脫穎而出。

長達25年來，維吉尼亞州首府里奇蒙(Richmond)行政與立法部門均由共和黨全面掌控，這次卻輸給了民主黨。川普2016年總統大選在肯塔基州得票率領先30%，但這次州長選舉開票結果，現任共和黨籍州長卻落後民主黨挑戰者大約5000票。

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美國廣播公司(ABC)報導分析，這些地方選舉結果彷彿讓人看到童話故事「國王的新衣」現實版，在向來深為共和黨票倉的地區，原本沒人敢質疑川普的高人氣，而如今隨著共和黨支持基礎流失，就連川普能否連任成功，也沒人敢打包票。更何況川普眼前還有更迫切的政治燙手山芋要面對，也就是國會彈劾。

瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)領導暨媒體研究中心主任法恩斯沃茲(Stephen Farnsworth)分析，川普執政以來，在某些選民之間製造了非常深刻敵意，這股反彈力量對於民主黨候選人來說，有著極大助益。

法恩斯沃茲表示，郊區選民人口結構出現變化，如今郊區不管在種族、族裔或年齡背景，都越來越趨於多元化，「他們已經不像以前一樣都是共和黨員了。」

他說，這次各個地方選舉的開票結果，對共和黨來說是個警訊，提醒他們應該以全國角度思考郊區選民的改變，以及2020年大選應該以採取什麼樣的策略。

民主黨方面則把這次地方選舉連連告捷，當做進軍2020年大選的勝利方程式。民主黨全國委員會(DNC)主席裴瑞茲(Tom Perez)說，肯塔基州與維吉尼亞州的選舉結果特別可以看出，民主黨在都會區與郊區都有勝算，鄉村地區也跟共和黨對手不相上下。