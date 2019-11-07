輸了肯塔基州…WSJ：川普賣力輔選 共和黨加分有限

2019-11-07 19:33 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普總統一場又一場的熱鬧造勢，加上砲火四射的推特發文，對於共和黨籍民意代表的選情來說，似乎利弊參半。在最新揭曉的維吉尼亞州議會選舉當中，民主黨贏得多數優勢，而肯塔基州州長選舉，民主黨候選人則被看好有著高度機會擊敗共和黨對手而獲勝。

華爾街日報分析，從最近陸續舉行的地方選舉結果以及選情趨勢看來，共和黨候選人目前大多處於挨打的劣勢，如此狀況反映出正在積極尋求2020年贏得連任的川普，對於同黨候選人加分效果有限。

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以地方選情來看，共和黨在密西西比州、肯塔基州的全州選舉均有不錯表現，不過在維吉尼亞州則一口氣輸掉州參議會、州眾議會的席次。維州選舉結果讓先前已經贏得州長選舉、聯邦參議員選舉以及其他州政府公職選舉的民主黨，更加鞏固在當地的政治勢力。

民主黨維州聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)便透過推特發文對川普嗆聲指出：「昨晚，維吉尼亞表達了一個堅決的訊息。」

為了拉抬肯塔基州選情，川普在選前倒數時刻舉辦了一場造勢活動親自站台，並在推特連續發文，向選民喊話一定要讓共和黨籍州長貝文(Matt Bevin)連任。然而，川普5日稍後在推文中坦承，雖然努力拉票，卻無力讓貝文勝選。

川普在推文中寫道：「肯塔基州的六項選舉當中，我們贏了五項，貝文在最後幾天支持度增加至少15%，但還是不夠(假新聞會把這一切怪罪在川普頭上！)」

2016年總統選舉時，川普在肯塔基州以大幅領先之姿獲勝，但相隔三年後，民主黨籍肯塔基州檢察長貝希爾(Andy Beshear)則在5日晚間自行宣布贏得州長選舉，但貝文拒絕承認敗選。

而在另一個向來傾向共和黨的「紅州」密西西比州，川普曾為共和黨州長候選人站台，這次州長選舉結果也是共和黨勝出。