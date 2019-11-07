維吉尼亞州藍色大勝 郊區選民轉向敲川普當頭棒
民主黨26年來首次全面控制維吉尼亞州議會，民主黨籍州長諾譚(Ralph Northam)在投票次日趁勝追擊，6日承諾將制定更嚴格槍枝法、讓環境更清潔、讓各城市在拆除邦聯紀念雕像時有更多的迴旋空間。
諾譚說：「維吉尼亞是藍色的。我要讓每個人都明白這件事。」但他也表示，不打算採行任何可能損害該州對企業友好聲譽的政策。
這場選舉在選民對川普總統和彈劾調查的氛圍下登場，讓兩黨選民踴躍投票，選民對總統的厭惡感在維州快速成長的郊區蔓延，重畫維州政治版圖，更是明年總統大選年對川普和共和黨人的一記警告。
5日維州州議會選舉有大批郊區選民投票支持民主黨候選人，過去較挺共和黨的郊區「轉藍」趨勢已然成形。這也是川普總統當選後，維州民主黨連續第三次在選舉中獲勝。
此次投票人數是四年前類似選舉的兩倍以上，那次是改選州議會全體議員，當時只有不到150萬選民投票，5日出來投票的選民逾350萬人。
受過高等教育和富裕的郊區選民，特別是女性，在維州和全國都起來反對川普治下的共和黨。過去郊區色彩傾向共和黨，但在人口結構變化和川普任期動蕩下，郊區已成關鍵戰場。
今年有四個州舉行州議會選舉，維州是唯一有機會拿下州議會控制權的州，共和黨在州參眾兩會都失去了多數席位。
下屆立法會議明年1月開始，民主黨可望將多個討論經年的重大提案化為法律；其中，更嚴格槍枝法被諾譚視為第一優先，該法案包括全面背景調查、禁止使用軍事用途的攻擊武器。
維州公共安全廳長莫蘭（Brian Moran）說：「這將是嶄新的一天。」
右派擁槍者和共和黨人已誓言抵制，還提到今年民主黨候選人最大金主之一，正是前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）手下的控槍團體。
其他議案還包括通過「平等權利修正案」，這將使維州成為禁止性別歧視的第38州。支持者指出，目前已有37個州批准該公約，總計38州即達到憲法批准門檻，在憲法中明確規定女性平權。
諾譚並且希望修改禁止移除戰爭紀念碑的州法律，讓居民可以拆除邦聯雕像。維州是當年邦聯首府所在地，拆除邦聯雕像一直是熱議話題。
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