肯塔基州變天！共和黨州長貝文拒絕認輸 要求驗票

2019-11-07 19:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合6日電



肯塔基州5日州長選舉後「變天」，落敗的共和黨籍州長貝文(Matt Bevin)拒絕認輸，6日要求驗票，而他敗選的原因與自由黨(Libertarian Party)分散票數習習相關；勝選的民主黨籍州檢察長貝希爾(Andy Beshear)則著手籌措交接團隊，準備迎接市政挑戰。 歐新社 分享 facebook 肯塔基州5日州長選舉後「變天」，落敗的共和黨籍州長貝文(Matt Bevin)拒絕認輸，6日要求驗票，而他敗選的原因與自由黨(Libertarian Party)分散票數習習相關；勝選的民主黨籍州檢察長貝希爾(Andy Beshear)則著手籌措交接團隊，準備迎接市政挑戰。

票數落後5000多票的貝文6日呼籲重新計票，而貝希爾則有對選舉結果相當有信心，稱重新計票將顯示他是難以打敗的對手。

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貝希爾說：「無論州長選擇何種程序，都不會改變整體票數；我們將邁步向前，確保我們在就職當天已準備好。」

貝希爾說，他的2020年初預算將著重公共教育、健康照護和基礎建設等要務。

肯塔基州約有140多萬名選民投票，開票完成後的結果顯示，貝希爾領先5000多票，誤差區間小於0.4%。

貝文表示，驗票將協助他們了解究竟發生什麼事，宣稱數千張缺席票可能被非法計算或不當丟棄而需證實；他在上次選舉中，以83票險勝。

肯塔基州州務卿艾莉森·蘭德根‧格蘭斯(Alison Lundergan Grimes)訂14日驗票，將確認選票結果正確加總。

貝希爾陣營發表聲明，呼籲貝文尊重選舉結果，並表示肯塔基州從來沒有驗票翻盤的紀錄。

福斯新聞(Fox News)報導，肯塔基州自由黨州長候選人辛克斯(John Hicks)此次獲得2萬8426張票，得票率約2%，雖然遠落後貝希爾和貝文，卻可能是貝文落選的關鍵。

貝文宣布申請重新計票後，自由黨發表聲明說道，「貝文如果沒有拋棄自由黨的副手，改採納參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)欽點的反自由派且貪腐夥伴，此人試圖廢除肯塔基州的陪審團權力；此外，貝文如果沒有大幅增加消費稅，貝文如果支持任何關鍵的司法改革、大麻合法化、擴大博弈、減稅或舉止客套些，我們可能不會推派候選人參選。」