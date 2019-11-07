川普推特累積發文字數超越長篇小說尤利西斯
2019-11-07 15:17
聯合報 編譯范振光
／即時報導
眾所皆知，美國總統川普愛用推特發文，時代雜誌記者統計，川普上任後推文累計26萬6000多字，已超越知名長篇小說《尤利西斯》 （Ulysses）。
時代雜誌的威爾森（Chris Wilson）表示，美國時間5日晚間，2017年1月20日上任的川普任內累積發文超過1萬2000則，其中9274則是原創，其餘為轉推。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
威爾森以程式統計川普發文累計字數， 發現他寫了26萬6055字，不包括數字、網址和標點符號，但計入撇號（apostrophe）。
詹姆斯．喬伊斯（James Joyce）撰寫的《尤利西斯》約780頁，共26萬4564字。上個數字根據免費的數位版《尤利西斯》統計。
威爾森修改程式，把川普所有推文的文字結合起來化為長篇，宛如意識流，那麼川普推特小說共有1.5MB，和《尤利西斯》相當。
川普的推文則數緩慢穩定成長，預計第一個任期2021年1月20日結束時，推文累計字數將高達50萬字，與美國作家大衛．福斯特．華萊士（David Foster Wallace）作品《無盡的玩笑》（Infinite Jest）相去不遠。
留言