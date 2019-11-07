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川普推特累積發文字數超越長篇小說尤利西斯

2019-11-07 15:17聯合報 編譯范振光／即時報導

眾所皆知，美國總統川普愛用推特發文，時代雜誌記者統計，川普上任後推文累計26萬6000多字，已超越知名長篇小說《尤利西斯》 （Ulysses）。

時代雜誌的威爾森（Chris Wilson）表示，美國時間5日晚間，2017年1月20日上任的川普任內累積發文超過1萬2000則，其中9274則是原創，其餘為轉推。

威爾森以程式統計川普發文累計字數， 發現他寫了26萬6055字，不包括數字、網址和標點符號，但計入撇號（apostrophe）。

詹姆斯．喬伊斯（James Joyce）撰寫的《尤利西斯》約780頁，共26萬4564字。上個數字根據免費的數位版《尤利西斯》統計。

威爾森修改程式，把川普所有推文的文字結合起來化為長篇，宛如意識流，那麼川普推特小說共有1.5MB，和《尤利西斯》相當。

川普的推文則數緩慢穩定成長，預計第一個任期2021年1月20日結束時，推文累計字數將高達50萬字，與美國作家大衛．福斯特．華萊士（David Foster Wallace）作品《無盡的玩笑》（Infinite Jest）相去不遠。

美國總統川普時常在推特發表意見，甚至特過推特宣布人事動態。美聯社
美國總統川普時常在推特發表意見，甚至特過推特宣布人事動態。美聯社
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