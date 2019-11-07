維州議會 首見穆斯林女議員

2019-11-07 18:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合6日電



哈希米成為維吉尼亞州參議會的首位穆斯林女性參議員。 美聯社 分享 facebook 維吉尼亞州州議會5日晚由紅轉藍，民主黨首度掌握參議會、眾議會和州長辦公室；民主黨籍的加扎拉‧哈希米(Ghazala Hashmi)也成為維州首位穆斯林女性州參議員。

第一次參選的哈希米小時候從印度移民美國，從政前擔任大專院校的文學教授；她的競選活動一度因為川普禁止穆斯林為主的移民禁令而面臨個人危機。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她投票前受訪說，「我不知道我在這個國家是否有家，我的焦慮源自疑惑人們是否會挺身而出，為我們面臨的公民自由侮辱發聲」，她遂決定挺身而出。

另一位引人注目的贏家是2017年選情膠著而抽籤卻運氣不佳的雪莉‧西蒙茲(Shelly Simonds)；她在此次選戰中，擊敗尋求連任的共和黨眾議員楊賽(David Yancey)。

此外，擔任撥款委員會主席的共和黨大老瓊斯(Chris Jones)，被民主黨的小企業家詹金斯(Clint Jenkins)取代；雨果(Tim Hugo)則未能守住北維吉尼亞郊區最後一席，敗給民主黨的赫默(Dan Helmer)；後者與該區的選民組成變化息息相關，北維州超過四分之一選民為亞裔和西語裔，這種變化重塑了(南北戰爭時的)南方聯盟(Confederacy)席次組成。