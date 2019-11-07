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維州議會 首見穆斯林女議員

2019-11-07 18:09世界日報 編譯陳韻涵／綜合6日電

哈希米成為維吉尼亞州參議會的首位穆斯林女性參議員。 美聯社
哈希米成為維吉尼亞州參議會的首位穆斯林女性參議員。 美聯社
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維吉尼亞州州議會5日晚由紅轉藍，民主黨首度掌握參議會、眾議會和州長辦公室；民主黨籍的加扎拉‧哈希米(Ghazala Hashmi)也成為維州首位穆斯林女性州參議員。

第一次參選的哈希米小時候從印度移民美國，從政前擔任大專院校的文學教授；她的競選活動一度因為川普禁止穆斯林為主的移民禁令而面臨個人危機。

她投票前受訪說，「我不知道我在這個國家是否有家，我的焦慮源自疑惑人們是否會挺身而出，為我們面臨的公民自由侮辱發聲」，她遂決定挺身而出。

另一位引人注目的贏家是2017年選情膠著而抽籤卻運氣不佳的雪莉‧西蒙茲(Shelly Simonds)；她在此次選戰中，擊敗尋求連任的共和黨眾議員楊賽(David Yancey)。

此外，擔任撥款委員會主席的共和黨大老瓊斯(Chris Jones)，被民主黨的小企業家詹金斯(Clint Jenkins)取代；雨果(Tim Hugo)則未能守住北維吉尼亞郊區最後一席，敗給民主黨的赫默(Dan Helmer)；後者與該區的選民組成變化息息相關，北維州超過四分之一選民為亞裔和西語裔，這種變化重塑了(南北戰爭時的)南方聯盟(Confederacy)席次組成。

民主黨移民共和黨

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