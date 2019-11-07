全球第4例！移植生殖器 傷兵重振雄風

2019-11-07 18:07 世界日報 編譯潘勛／綜合6日電



一名美國海軍戰士在阿富汗戰爭期間，遭土製炸彈炸傷下肢及生殖器，經醫學團隊移植陰莖、陰囊等器官後，目前已能站立小便，勃起、高潮，成為全球第四起接受生殖器移植案例。

這項醫學成就6日發表在「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)。

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「每日郵報」報導，化名雷伊(Ray)的美國退伍軍人原為海軍醫務兵，在2010年阿富汗戰爭期間，踩到路邊的土製炸彈，被炸掉兩腿、陰囊、陰莖及部分下腹。

雷伊雖然生還，學會使用義肢，但他不知此生還有什麼意義，曾想自殺，直到2013年遇到約翰霍普金斯醫學院外科醫師芮德特(Richard Redett)。芮德特判定他適合接受陰莖移植手術，等到獲得器官捐贈後，2018年進行移植手術。

雷伊的陰莖移植手術為全球第四例，但最為複雜。為了恢復雷伊的生殖器官，手術團隊發明新技術，把他身體某些動脈匯聚並改道，如此血液能流進移植後的新陰莖，使得器官還能勃起。移植手術為時14小時，經過觀察期、復健後，宣布手術成功。

雷伊的醫療團隊轉述，手術一年多以後，病人的新陰莖官能感受良好，能站著小便，勃起功能近乎完整，自尊有所改善，目前完全獨立，回到學校日間部求學。

雷伊接受「麻省理工學院科技評論」(MIT Technology Review)訪問時表示，接受陰莖移植是自己一生最棒的決定之一，當然不後悔，他覺得自己又恢復健全了。

每日郵報指出，因為沒移植睪丸，雷伊無法育有後代。在雷伊之前，全球僅有幾起陰莖移植手術，第一次是在2006年於中國進行，但手術沒有成功。