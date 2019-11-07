未及時剖腹產小男孩大腦受損 母獲判賠1億元

2019-11-07 18:06 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



伊利諾州陪審團裁定，芝加哥地區一家醫院必須賠償一名嚴重腦損傷5歲男孩的母親史諾1億100萬元。圖為史諾親吻兒子薩利斯。 CBS芝加哥地方電視台截圖 分享 facebook 伊利諾州庫克郡(Cook County)陪審團做出創紀錄高額賠償裁決，裁定芝加哥地區一家醫院必須為醫療過失賠償一名嚴重腦損傷5歲男孩的母親1億100萬元；不過雙方達成協議，將賠償金額減至5000萬元。

男孩杰瑞德‧薩利斯(Gerald Sallis)的母親塔奎拉‧史諾(Tequila Snow)表示，2014年她在懷孕34周時前往橡樹公園(Oak Park )西郊醫院(West Suburban Medical)急診室，表示腹內胎兒沒有動靜，讓她很擔心；但醫院護理人員忽略了超音波檢查顯示胎兒六小時沒有移動，以致杰瑞德出生時大腦嚴重損傷。

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專家作證指出，如果及時做剖腹產，可以防止杰瑞德的腦損傷；目前已經5歲的杰瑞德必須接受24小時全天候護理，不能說話、走路或坐著，只會微笑。

史諾表示：「我不認為護士和醫院人員不在乎，他們是在那裡拯救生命。但他們毀了我所期待的美好家庭。杰瑞德原本可以過正常人生活的人生被剝奪了。」

史諾說，有了1億100萬元賠償判決，現在她將有足夠財力把兒子帶回家，「他就是我的全部，現在我要讓他知道，他很快就要回家了。」

家庭律師莎拉·金(Sarah King)說：「看著本來應該在幼兒園操場玩耍的孩子，如此受苦，真的很難受。」

而在裁決之前，另一位家庭律師何貝森(Keith Hebeisen)表示，雙方同意賠償上限訂為5000萬元，為杰瑞德接生醫院的當時所屬的特內特醫療保健公司(Tenet Healthcare)也不會上訴。

特內特醫療保健公司律師聲明指出，「我們認為已為此情況提供適當護理，儘管對陪審團裁決感到失望，但我們尊重陪審團意願。各方也同意在判決前達成和解，以支持患者和家人。我們不會上訴。祝願薩利斯一家安好。」當年負責檢查的護士仍在醫院工作，超音波技術員則已退休。