宗教為由拒墮胎規定 聯邦法官判違憲

2019-11-07 18:01 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



紐約州一名聯邦法官6日裁定，以宗教或道德為由拒絕提供墮胎等人道服務的規定違憲，否決了川普政府行政命令的法律效果。

法官恩格梅爾(Paul Englemayer)說，他的裁決把川普政府有關拒絕提供墮胎服務的整個規定都否定了。

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他裁定的案子由19州加上華府特區、地方政府和民間組織發起，控訴聯邦政府下令各大醫院診所，得以宗教和道德理由，拒對民眾提供墮胎等相關服務。

敗訴的聯邦衛生與福利部和司法部以訟案尚未結束為由，不予評論。

原告提訴的理由是，川普政府的規定違憲，因為如果實施，將構成歧視，也將阻礙全國人民享有他們該有的健康服務。

原告之一，全國家庭計畫與繁殖健康協會會長柯爾曼(Clare Coleman)說，法庭聽到了非常清楚也非常有力的反駁論調，如果美國的健保體系被扭曲到不重視病患健康的地步，大家都受影響。

代表紐約州提出訴訟的州檢察長詹樂霞(Letitia James)說，該規定違法，如果實施，健保提供者將得以根據自己的宗教信仰或道德標準，公然歧視某些病患，拒絕對他們提供必要的服務。

這條規定起自2017年5月川普簽署的一道行政命令，以宗教自由該受到保護為由，擴大解釋聯邦法律；今年5月，衛福部公布規定，列舉了30項「良心條款」，不遵守這些條款的醫院診所，都得不到聯邦經費補助。

規定公布後立即引起議論與不滿，提訴各方都說，衛福部此舉違憲。

恩格梅爾法官說，原定本月生效的這條規定，實際上已經逾越了現有的醫療健保法律，而現有法律，早就針對宗教等理由反對提供健保服務或保險，有詳細的規範。

他說，被告以新規定僅是「管理方便」辯護是不通的，因為這條規定分明就有關法律「對誰、何時、何地、如何實施以及實施內容」，都有明確規範。