親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12強Live／林泓育差點轟出兩分砲 中華0:2落後日本

彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

堪薩斯市民70%贊同 金恩大道改回原名

2019-11-07 17:59世界日報 記者張聲肇／綜合報導

堪薩斯市選民5日投票，通過把「金恩大道」改回原名「The Paseo」。 美聯社
堪薩斯市選民5日投票，通過把「金恩大道」改回原名「The Paseo」。 美聯社
分享
堪薩斯市民5日投票，以七成同意的票數，把當地知名的馬丁路德金恩大道改回原名The Paseo，距離市議會通過金恩大道名稱不到一年。

今年元月，市議會通過金恩大道取代The Paseo街名時，民權團體大肆慶祝，說堪薩斯終於可以擺脫沒有金恩大道的都市「惡名」了。

但今年4月，主張保留原名的市民達2857人連署陳情，遠超過法定最低1700人，把改名之爭變為公投決定。

這條長10哩的大道附近居民，黑人為多，他們不滿改回原名的民眾，稱這些主要是「種族主義」的白人，但「還原」派說，改回原名的理由是，市議會未遵守程序就通過改名，也忽視了The Paseo的歷史意義。

兩派對峙，投票前夕的禮拜天達到最高潮，回復The Paseo名稱派的居民，站在在金恩派黑人教堂靜默抗議。

他們不認「種族主義」的指控，說黑人贊同改回原名的也不少，要紀念民權運動的領導者金恩博士，大有其他方法。

他們主張改回The Paseo的名稱，因為那是堪薩斯市1899年就成立的第一條大街，北端還是國家登記有案的古蹟。

傳教士荷華德(Vernon Howard)說，一個黑人小孩，有金恩博士的影響，對他一生是很大的鼓舞，何苦要將啟發人性的街名拿掉?

但「原名派」領導人優士頓(Diane Euston)說，The Paseo不僅對黑人有意義，對全堪薩斯市人都有歷史意義，「在大家心中與記憶裡，都占有特殊的位置。」

金恩投票領導者

相關新聞

維州議會 首見穆斯林女議員

2019-11-07 18:09

全球第4例！移植生殖器 傷兵重振雄風

2019-11-07 18:07

未及時剖腹產小男孩大腦受損 母獲判賠1億元

2019-11-07 18:06

宗教為由拒墮胎規定 聯邦法官判違憲

2019-11-07 18:01

師徒接班？馬勒獲選印州南灣市長

2019-11-07 17:56

IS新首腦哈希米 美國官員：無名小卒

2019-11-07 17:11

川普推特累積發文字數超越長篇小說尤利西斯

2019-11-07 15:17

川普自己不敢公開 長子揭通烏門吹哨者

2019-11-07 14:20

熱門文章

影／英富家女魂斷紐西蘭案情曝光 與網友約炮遭勒死

2019-11-07 13:26

一場戀情踩到職場地雷 他年薪4.8億的工作飛了

2019-11-07 10:00

美中雙方同意 將分階段相互取消懲罰性與報復性關稅

2019-11-07 15:56

五大跡象趕走黑天鵝 全球經濟已度過最糟時期

2019-11-07 03:22

肯德基收據揭真相！俄女赴美見情郎 竟慘遭「行刑式開槍轟頭」

2019-11-06 20:47

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 11:23

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top