堪薩斯市民70%贊同 金恩大道改回原名

2019-11-07 17:59 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



堪薩斯市選民5日投票，通過把「金恩大道」改回原名「The Paseo」。 美聯社 分享 facebook 堪薩斯市民5日投票，以七成同意的票數，把當地知名的馬丁路德金恩大道改回原名The Paseo，距離市議會通過金恩大道名稱不到一年。

今年元月，市議會通過金恩大道取代The Paseo街名時，民權團體大肆慶祝，說堪薩斯終於可以擺脫沒有金恩大道的都市「惡名」了。

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但今年4月，主張保留原名的市民達2857人連署陳情，遠超過法定最低1700人，把改名之爭變為公投決定。

這條長10哩的大道附近居民，黑人為多，他們不滿改回原名的民眾，稱這些主要是「種族主義」的白人，但「還原」派說，改回原名的理由是，市議會未遵守程序就通過改名，也忽視了The Paseo的歷史意義。

兩派對峙，投票前夕的禮拜天達到最高潮，回復The Paseo名稱派的居民，站在在金恩派黑人教堂靜默抗議。

他們不認「種族主義」的指控，說黑人贊同改回原名的也不少，要紀念民權運動的領導者金恩博士，大有其他方法。

他們主張改回The Paseo的名稱，因為那是堪薩斯市1899年就成立的第一條大街，北端還是國家登記有案的古蹟。

傳教士荷華德(Vernon Howard)說，一個黑人小孩，有金恩博士的影響，對他一生是很大的鼓舞，何苦要將啟發人性的街名拿掉?

但「原名派」領導人優士頓(Diane Euston)說，The Paseo不僅對黑人有意義，對全堪薩斯市人都有歷史意義，「在大家心中與記憶裡，都占有特殊的位置。」