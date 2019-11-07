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師徒接班？馬勒獲選印州南灣市長

2019-11-07 17:56世界日報 編譯陳韻涵／綜合6日電

競選總統的印第安納州南灣市長布塔朱吉（左二）的幕僚長馬勒（右一），5日勝選成為下...
競選總統的印第安納州南灣市長布塔朱吉（左二）的幕僚長馬勒（右一），5日勝選成為下一任南灣市長。 取自推特
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37歲的馬勒(James Mueller)2015年從華盛頓回到印第安納州的南灣市(South Bend)，擔任高中同學、該市市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)的幕僚長，5日勝選，成為下任南灣市長。

馬勒以65%的得票率擊敗中學教師哈斯(Sean Haas，共和黨)，將於明年1月上任。

馬勒5日在柯比的艾爾蘭酒吧(Corby`s Irish Pub)慶功宴上告訴支持者：「過去八年來，南灣市的成長不容否定，但我們仍有許多工作要做，邁向下一階段的成長，確保人人共享進步成果。」

馬勒在勝選演說中表示，「南灣市容不下川普主義(Trumpism)」，宣布將把這股競選氣勢延續到2020年總統大選，他指的是角逐民主黨總統初選提名的布塔朱吉；馬勒說：「我們下一屆總統就在這裡。」

馬勒2015年應布塔朱吉邀請，辭去喬治華盛頓大學(GW)的教職，回到南灣擔任市長幕僚長和「社區投資」(Community Investment)執行總經理，處理住宅、計畫、保留和吸引員工的工作；他贏得市長提名初選後，辭去該企業職務，全力競選。

部分居民和觀察員視南灣市長選舉為選民對布塔朱吉的公投，他去年宣布參加總統提名，不尋求第三個任期。

馬勒肯定布塔朱吉時代的成就，並以「讓南灣市持續前進」為口號競選。

馬勒的勝利標示著民主黨在南灣市長選舉中的連續第13勝，上一次由共和黨擔任南灣市長是1967年的艾倫(Lloyd Allen)。

布塔朱吉當天回到南灣市投票，他肯定馬勒的表現，坦言徵詢他擔任市長的意見，相信他會做好市政，並以他為榮。

華盛頓共和黨

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