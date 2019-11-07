川普自己不敢公開 長子揭通烏門吹哨者

川普長子小唐納轉推布萊巴特新聞網報導，內容包括被視為烏克蘭「電話門」吹哨者的姓名。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普6日痛批媒體不公開「吹哨者」身分，但自己也不敢公開；川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）6日則轉推極右派新聞網站布萊巴特新聞網(Breitbart)報導，內容包括被視為烏克蘭「電話門」吹哨者的姓名。

川普謹慎避免提及吹哨者的姓名，一來曝光此人身分可能觸犯聯邦法律，二來賦予民主黨更多彈劾理由，且可能招致部分堅持維護吹哨者匿名性的共和黨參議員批評。

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美聯社引述匿名官員說法報導，川普因披露吹哨者身分而被控的機率很低，但吹哨者不曝光讓川普更容易詆毀他的可信度並批評媒體保護吹哨者。

川普日前表示，媒體報導應該公布吹哨者姓名。

在4日的推特發文中，川普寫道：「沒有所謂的吹哨者，有的只是一個存有計畫想要抹黑川普的人。」

過去幾周，對於據稱任職中央情報局(CIA)分析員的吹哨者真實身分，網路耳語言之鑿鑿。

吹哨者檢舉，川普7月25日在電話中施壓烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，要求基輔當局調查民主黨籍前副總統拜登兒子杭特(Hunter Biden)在烏克蘭的事業；吹哨者的指控讓民主黨居多的眾院啟動彈劾調查。

布萊巴特新聞網報導，這名吹哨者在政治上支持民主黨、反對川普；紐約郵報報導，對於布萊巴特新聞網報導指稱的吹哨者身分，尚無法證實，紐約郵報也決定不轉載姓名。

右派媒體日前就報導疑似吹哨者身分，但主流媒體決定不刊出其姓名，以免當事人的安全受到威脅。

小唐納為了宣傳個人新書「觸發」(Triggered)，近日在各大媒體曝光。