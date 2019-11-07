親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

韓國瑜無緣豪宅爭議多 一堆人認賠殺出建商疑曾供貸

網購普及 瑞銀調查：很多人去購物中心只是吃飯

2019-11-07 13:48世界日報 記者張大仁／綜合報導

瑞銀UBS調查顯示，越來越多人去購物中心是去美食街吃飯而非購物。圖／推特
瑞銀UBS調查顯示，越來越多人去購物中心是去美食街吃飯而非購物。圖／推特
分享

瑞銀(UBS)調查顯示，愈來愈多的人去購物中心只是想光顧美食廣場，而不是購物。

該投行表示，服裝支出繼續往網購轉移，不再是前往實體店面，如今美國約有25%的服裝銷售是經由網購進行的。預計到2023年這個數字將成長到31%。

分析師索爾(Jay Sole)說：「許多購物者表示，他們去購物中心愈來愈多是因為去美食廣場吃吃喝喝，或者只是去逛逛，而非真的去大型商店購物。」

「由於購物中心不再是消費者發掘時尚的地方，因此參觀購物中心的原因正在發生轉變其實是很合理的。美國消費者已連續第六年認為網購的普及是讓他們減少前往大型區域性購物中心和直銷購物中心的原因。」

瑞銀在對2500多名消費者的調查中說，去購物中心在百貨商店購物的比率從一年前的25%下降到今年的20%，但去商場吃飯的比率從4%上升到7%。

索爾說，年輕的購物者正在帶動轉變。

瑞銀表示，年齡在18至34歲之間的人網購衣服比上一代人多；例如，這個年齡層的服裝購物者今年在網站上支出其預算的38%，高於2014年的32%。

索爾說，「過去購物中心是一個很棒的綜合體。提供一站式服務，消費者可以在此看到時尚世界中發生的一切。如今，絕大多數時尚發現都在網路上發生。消費者不需要靠購物中心來搞清楚現在流行什麼。」

然而，商場東家也開始意識到這一點，美國一些大型購物中心老闆，例如Simon Property Group、Taubman和Unibail-Rodamco-Westfield，正在投資全新的概念型美食廣場，因為它們越來越多地將旗下的地產空間用於娛樂用途和餐飲。

剛開幕的全美最大購物中心、位於新澤西州的新American Dream購物中心，將只有45%的空間用於零售店面，其餘的空間將專門用於餐館、主題公園、滑雪場、小型高爾夫球場和溜冰場等供遊客遊憩。索爾表示，他認為開發商Triple Five Group的這種特殊安排可能會是成功的。

網購網路購物

相關新聞

星巴克期間限定杯在手可提前登機 空杯無妨

2019-11-07 11:57

像吃家常菜…Popeyes炸雞三明治 引非裔食客共鳴

2019-11-07 13:45

造成兒童肥胖？美國麥當勞快樂餐 賣40年仍有爭議

2019-11-07 13:44

遭川普炒魷魚後 美前司法部長擬角逐聯邦參議員

2019-11-07 13:14

打破保護吹哨者傳統 川普之子推特公布他姓名

2019-11-07 11:45

川普電話確認 艾爾段11月13日訪美

2019-11-07 11:33

美國賓州收到太空訊息 申請投票地點「地球軌道附近」

2019-11-07 11:18

為何不與德國聯手對付中國？川普顧問：因為德國沒能力

2019-11-07 09:57

推特2名前員工擅查個資 遭美國聯邦法院起訴

2019-11-07 09:49

加州檢察長控臉書未提供查證資訊 妨礙隱私調查

2019-11-07 09:29

川普彈劾調查首辦公開聽證 3核心證人受矚目

2019-11-07 09:27

應對不實訊息 Google考慮調整政治廣告政策

2019-11-07 09:22

美國確定退出巴黎協定！川普不只跟中國賭氣，背後還有更多心機

2019-11-07 07:55

肯塔基州變天、維吉尼亞州議會轉藍 川普牌失靈

2019-11-07 00:05

共和黨在地方選舉挫敗 川普連任警訊

2019-11-07 00:05

墨西哥慘案！毒梟屠殺婦孺 孩童被燒死、母親遭強暴

2019-11-06 19:55

毒梟屠殺婦孺 傳遇害女與性奴邪教組織有關

2019-11-06 19:55

與犯罪集團多次衝突 萊巴倫家族遭謀殺不是第一次

2019-11-06 19:55

墨西哥毒梟扮好人 合理化犯罪影響輿論擄獲民心

2019-11-06 19:55

毒梟打臉血腥謀殺 墨總統「非武力政策」受挑戰

2019-11-06 19:55

香港人權法案能否闖關參議院 川普和美企成關鍵

2019-11-06 19:55

川普政府下月出租阿拉斯加土地 開放挖石油

2019-11-06 19:53

影／美富豪戀童癖牽扯安德魯 傳英王室要美新聞台禁播

2019-11-06 18:09

紐時名家評零分 Peter Luger仍獲Patch讀者最愛

2019-11-06 16:46

看別人大快朵頤好療癒 她看「狂吃影片」減重4.5公斤

2019-11-06 16:46

火氣太大？川普長子小唐納：父親要我推文緩和些

2019-11-06 16:34

對抗彈劾調查 川普打拖延戰

2019-11-06 16:32

訪遭色魔侵害少女沒播出 ABC惹議

2019-11-06 16:30

學生報經營困難 選讀新聞課程者仍增加

2019-11-06 16:09

匿名高官出書爆川普料 司法部：恐須審查

2019-11-06 16:05

大學理事會每份47賤賣SAT考生個資 助大學衝排名

2019-11-06 16:04

川普牌失靈 肯塔基州長意外連任失敗

2019-11-06 14:14

影／美超人氣炸雞堡重出江湖 飢餓行銷竟鬧出人命

2019-11-06 13:24

「假放多少，員工自己決定」真的存在這家企業裡

2019-11-06 13:06

點名中俄伊朗 美憂大選被干預

2019-11-06 13:05

叫它金地主 史丹佛大學登矽谷第一地產大戶

2019-11-06 13:00

三度上訴被駁回！美國殺人犯執行死刑 遺言原諒受害者父母

2019-11-06 12:47

點名中、俄、伊朗！美國憂2020大選遭干預

2019-11-06 11:45

即時投影讓A柱「消失」14歲少女成功解決汽車死角問題

2019-11-06 11:14
看更多

熱門文章

一場戀情踩到職場地雷 他年薪4.8億的工作飛了

2019-11-07 10:00

五大跡象趕走黑天鵝 全球經濟已度過最糟時期

2019-11-07 03:22

影／英富家女魂斷紐西蘭案情曝光 與網友約炮遭勒死

2019-11-07 13:26

肯德基收據揭真相！俄女赴美見情郎 竟慘遭「行刑式開槍轟頭」

2019-11-06 20:47

女星出外景拿筷子手勢挨批 網友：這樣怎麼教小孩

2019-11-06 17:50

隨處充電！這屋配320個插座 網友笑：中情局嗎？

2019-11-06 16:34

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 11:23

摩門教家族墨西哥遇襲 倖存13歲少年步行23公里求救

2019-11-06 22:20

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 14:26

土耳其總統宣布 逮到巴格達迪妻子

2019-11-07 04:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top