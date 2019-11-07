網購普及 瑞銀調查：很多人去購物中心只是吃飯

2019-11-07 13:48 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



瑞銀UBS調查顯示，越來越多人去購物中心是去美食街吃飯而非購物。圖／推特 分享 facebook

瑞銀(UBS)調查顯示，愈來愈多的人去購物中心只是想光顧美食廣場，而不是購物。

該投行表示，服裝支出繼續往網購轉移，不再是前往實體店面，如今美國約有25%的服裝銷售是經由網購進行的。預計到2023年這個數字將成長到31%。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分析師索爾(Jay Sole)說：「許多購物者表示，他們去購物中心愈來愈多是因為去美食廣場吃吃喝喝，或者只是去逛逛，而非真的去大型商店購物。」

「由於購物中心不再是消費者發掘時尚的地方，因此參觀購物中心的原因正在發生轉變其實是很合理的。美國消費者已連續第六年認為網購的普及是讓他們減少前往大型區域性購物中心和直銷購物中心的原因。」

瑞銀在對2500多名消費者的調查中說，去購物中心在百貨商店購物的比率從一年前的25%下降到今年的20%，但去商場吃飯的比率從4%上升到7%。

索爾說，年輕的購物者正在帶動轉變。

瑞銀表示，年齡在18至34歲之間的人網購衣服比上一代人多；例如，這個年齡層的服裝購物者今年在網站上支出其預算的38%，高於2014年的32%。

索爾說，「過去購物中心是一個很棒的綜合體。提供一站式服務，消費者可以在此看到時尚世界中發生的一切。如今，絕大多數時尚發現都在網路上發生。消費者不需要靠購物中心來搞清楚現在流行什麼。」

然而，商場東家也開始意識到這一點，美國一些大型購物中心老闆，例如Simon Property Group、Taubman和Unibail-Rodamco-Westfield，正在投資全新的概念型美食廣場，因為它們越來越多地將旗下的地產空間用於娛樂用途和餐飲。

剛開幕的全美最大購物中心、位於新澤西州的新American Dream購物中心，將只有45%的空間用於零售店面，其餘的空間將專門用於餐館、主題公園、滑雪場、小型高爾夫球場和溜冰場等供遊客遊憩。索爾表示，他認為開發商Triple Five Group的這種特殊安排可能會是成功的。