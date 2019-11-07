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像吃家常菜…Popeyes炸雞三明治 引非裔食客共鳴

2019-11-07 13:45世界日報 編譯吳日君／綜合6日電

Popeyes炸雞漢堡引起非裔美人廣大迴響。美聯社
Popeyes炸雞漢堡引起非裔美人廣大迴響。美聯社
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美國速食餐廳Popeyes上周再度推出炸雞三明治，不僅吸引大批客潮，還引發與今夏剛推出時一樣的大量社交媒體討論，更引起非裔食客共鳴。

許多評論指出，不僅對辣味炸雞及酥脆麵包的喜愛，還有來自非裔美人、吃炸雞這項靈魂食物長大食客的共鳴，特別是這種三明治的口味，就像是來自一般黑人家庭廚房的味道。

一名推特用戶@RocBoy_Mel表示，這個熟悉口味，彷彿是來自誰家祖母做的特製口味三明治，印象非常深刻。

其實，諸如此類的反應並非偶然：Popeyes炸雞積極向非裔行銷，許多Popeyes炸雞店開在黑人社區。

德州護士娜蒂亞‧艾利(Nadiyah Ali)8月在臉書發文，針對Popeyes與對手福來雞(Chick-fil-A)的兩家速食店雞肉三明治進行比較：Chick-fil-A像是在黑人社區長大的白人婦女莎拉做出，Popeyes三明治則像是出自年紀較長黑人女性露西里之手。

黑人民眾說他們喜歡炸雞，不只是味道，還因讓他們有家常菜的感覺。這道菜是家庭聚會常備菜餚，受到歡迎。27歲的密蘇里州堪薩斯市居民羅斯表示，帶一桶Popeyes炸雞去家族聚會，絕對不會出錯。

對於一家由白人男性創立的公司來說，即使口味已接近家常，畢竟也不是一件容易的事。柯普蘭(Al Copeland)1972年在紐奧良郊區開設第一家「Chicken on the Run」炸雞店，之後重新調製一種新調味料打入炸雞市場，Popeyes於是誕生。

南方人擁有名聲響亮的當地風味，是出自許多不同背景的廚師之手。 因此，2008年去世的柯普蘭，將他特製配方註冊時，在各種族間引起回響。

Popeyes連鎖店發言人艾爾維瑞茲(Dori Alarez)表示，Popeyes品牌來自路易斯安納州，當地有許多文化聚集，形成獨特而美好的烹飪體驗。

黑人是許多南方烹飪傳統的根源，根據市場研究公司NPD Group，非裔口占全美人口13%，他們購買炸雞數量多過其他族群。

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