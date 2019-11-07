造成兒童肥胖？美國麥當勞快樂餐 賣40年仍有爭議

2019-11-07 13:44 世界日報 編譯吳日君／綜合6日電



麥當勞兒童快樂餐成慶祝40歲生日，7日起隨餐附送17種熱門玩具的其中一。(Getty Images) 分享 facebook

美國麥當勞快樂兒童餐(Happy Meal)將歡度40歲生日，麥當勞將推出過去40年兒童套餐經典玩具來慶祝；不過，快樂餐對兒童飲食的影響，仍具爭議。

7日開始，麥當勞快樂餐將隨餐附送17種先前推出熱門玩具的其中一種，例如，1980年代是打扮成牛仔與郵差的麥克雞塊玩偶；1977年是毛絨豆袋(Patti the Platypus Beanie Baby)；1995年是金剛戰士(Power Ranger)；2013年是Hello Kitty娃娃。

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麥當勞過去數十年來，一直將「持久的記憶」行銷概念，伴隨著漢堡與薯條，帶給兒童與家長；周年慶活動不僅吸引孩子，更挑起他們的父母對麥當勞有共同記憶；特別是對沒有時間陪伴小孩的上班族家長來說，花三塊錢培養親子關係，是個不錯選擇。

然而，在麥當勞過去40年歷史中，快樂兒童餐也引起許多焦慮。2002年兩名紐約少年提起集體訴訟，聲稱這家連鎖速食店導致他們過胖；但該案最終被撤銷。

其他法律戰還包括2010年加州提出告訴，阻止麥當勞贈送玩具，原告稱這些玩具誘使孩子食用不健康食物。但訟案最後也無疾而終。

麥當勞近年來致力於提供更健康食品給孩童。快樂餐長期以來包含漢堡或起士漢堡或麥克雞塊，加上薯條及小杯汽水。2011年改添加蘋果片，並把薯條量減為1.1盎司；2013年去除附餐汽水，之後改為低糖果汁、重新配方巧克力牛奶並完全去掉起士漢堡。

去年宣布新目標，承諾於2022年，超過半數快樂餐的鈉含量將少於650毫克、熱量少於600卡，飽和脂肪與添加糖少於10%。

不過，喬治梅森大學營養學助理教授蓋洛(Sina Gallo)認為，偶爾吃快樂餐雖無傷大雅，但即使有更健康餐點內容選擇，更大危險在於其成為兒童日常飲食一部分，長大後可能成為速食常客。