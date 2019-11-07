親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

韓國瑜無緣豪宅爭議多 一堆人認賠殺出建商疑曾供貸

造成兒童肥胖？美國麥當勞快樂餐 賣40年仍有爭議

2019-11-07 13:44世界日報 編譯吳日君／綜合6日電

麥當勞兒童快樂餐成慶祝40歲生日，7日起隨餐附送17種熱門玩具的其中一。(Get...
麥當勞兒童快樂餐成慶祝40歲生日，7日起隨餐附送17種熱門玩具的其中一。(Getty Images)
分享

美國麥當勞快樂兒童餐(Happy Meal)將歡度40歲生日，麥當勞將推出過去40年兒童套餐經典玩具來慶祝；不過，快樂餐對兒童飲食的影響，仍具爭議。

7日開始，麥當勞快樂餐將隨餐附送17種先前推出熱門玩具的其中一種，例如，1980年代是打扮成牛仔與郵差的麥克雞塊玩偶；1977年是毛絨豆袋(Patti the Platypus Beanie Baby)；1995年是金剛戰士(Power Ranger)；2013年是Hello Kitty娃娃。

麥當勞過去數十年來，一直將「持久的記憶」行銷概念，伴隨著漢堡與薯條，帶給兒童與家長；周年慶活動不僅吸引孩子，更挑起他們的父母對麥當勞有共同記憶；特別是對沒有時間陪伴小孩的上班族家長來說，花三塊錢培養親子關係，是個不錯選擇。

然而，在麥當勞過去40年歷史中，快樂兒童餐也引起許多焦慮。2002年兩名紐約少年提起集體訴訟，聲稱這家連鎖速食店導致他們過胖；但該案最終被撤銷。

其他法律戰還包括2010年加州提出告訴，阻止麥當勞贈送玩具，原告稱這些玩具誘使孩子食用不健康食物。但訟案最後也無疾而終。

麥當勞近年來致力於提供更健康食品給孩童。快樂餐長期以來包含漢堡或起士漢堡或麥克雞塊，加上薯條及小杯汽水。2011年改添加蘋果片，並把薯條量減為1.1盎司；2013年去除附餐汽水，之後改為低糖果汁、重新配方巧克力牛奶並完全去掉起士漢堡。

去年宣布新目標，承諾於2022年，超過半數快樂餐的鈉含量將少於650毫克、熱量少於600卡，飽和脂肪與添加糖少於10%。

不過，喬治梅森大學營養學助理教授蓋洛(Sina Gallo)認為，偶爾吃快樂餐雖無傷大雅，但即使有更健康餐點內容選擇，更大危險在於其成為兒童日常飲食一部分，長大後可能成為速食常客。

麥當勞漢堡速食

相關新聞

星巴克期間限定杯在手可提前登機 空杯無妨

2019-11-07 11:57

網購普及 瑞銀調查：很多人去購物中心只是吃飯

2019-11-07 13:48

像吃家常菜…Popeyes炸雞三明治 引非裔食客共鳴

2019-11-07 13:45

遭川普炒魷魚後 美前司法部長擬角逐聯邦參議員

2019-11-07 13:14

打破保護吹哨者傳統 川普之子推特公布他姓名

2019-11-07 11:45

川普電話確認 艾爾段11月13日訪美

2019-11-07 11:33

美國賓州收到太空訊息 申請投票地點「地球軌道附近」

2019-11-07 11:18

為何不與德國聯手對付中國？川普顧問：因為德國沒能力

2019-11-07 09:57

推特2名前員工擅查個資 遭美國聯邦法院起訴

2019-11-07 09:49

加州檢察長控臉書未提供查證資訊 妨礙隱私調查

2019-11-07 09:29

川普彈劾調查首辦公開聽證 3核心證人受矚目

2019-11-07 09:27

應對不實訊息 Google考慮調整政治廣告政策

2019-11-07 09:22

美國確定退出巴黎協定！川普不只跟中國賭氣，背後還有更多心機

2019-11-07 07:55

肯塔基州變天、維吉尼亞州議會轉藍 川普牌失靈

2019-11-07 00:05

共和黨在地方選舉挫敗 川普連任警訊

2019-11-07 00:05

墨西哥慘案！毒梟屠殺婦孺 孩童被燒死、母親遭強暴

2019-11-06 19:55

毒梟屠殺婦孺 傳遇害女與性奴邪教組織有關

2019-11-06 19:55

與犯罪集團多次衝突 萊巴倫家族遭謀殺不是第一次

2019-11-06 19:55

墨西哥毒梟扮好人 合理化犯罪影響輿論擄獲民心

2019-11-06 19:55

毒梟打臉血腥謀殺 墨總統「非武力政策」受挑戰

2019-11-06 19:55

香港人權法案能否闖關參議院 川普和美企成關鍵

2019-11-06 19:55

川普政府下月出租阿拉斯加土地 開放挖石油

2019-11-06 19:53

影／美富豪戀童癖牽扯安德魯 傳英王室要美新聞台禁播

2019-11-06 18:09

紐時名家評零分 Peter Luger仍獲Patch讀者最愛

2019-11-06 16:46

看別人大快朵頤好療癒 她看「狂吃影片」減重4.5公斤

2019-11-06 16:46

火氣太大？川普長子小唐納：父親要我推文緩和些

2019-11-06 16:34

對抗彈劾調查 川普打拖延戰

2019-11-06 16:32

訪遭色魔侵害少女沒播出 ABC惹議

2019-11-06 16:30

學生報經營困難 選讀新聞課程者仍增加

2019-11-06 16:09

匿名高官出書爆川普料 司法部：恐須審查

2019-11-06 16:05

大學理事會每份47賤賣SAT考生個資 助大學衝排名

2019-11-06 16:04

川普牌失靈 肯塔基州長意外連任失敗

2019-11-06 14:14

影／美超人氣炸雞堡重出江湖 飢餓行銷竟鬧出人命

2019-11-06 13:24

「假放多少，員工自己決定」真的存在這家企業裡

2019-11-06 13:06

點名中俄伊朗 美憂大選被干預

2019-11-06 13:05

叫它金地主 史丹佛大學登矽谷第一地產大戶

2019-11-06 13:00

三度上訴被駁回！美國殺人犯執行死刑 遺言原諒受害者父母

2019-11-06 12:47

點名中、俄、伊朗！美國憂2020大選遭干預

2019-11-06 11:45

即時投影讓A柱「消失」14歲少女成功解決汽車死角問題

2019-11-06 11:14
看更多

熱門文章

一場戀情踩到職場地雷 他年薪4.8億的工作飛了

2019-11-07 10:00

五大跡象趕走黑天鵝 全球經濟已度過最糟時期

2019-11-07 03:22

影／英富家女魂斷紐西蘭案情曝光 與網友約炮遭勒死

2019-11-07 13:26

肯德基收據揭真相！俄女赴美見情郎 竟慘遭「行刑式開槍轟頭」

2019-11-06 20:47

女星出外景拿筷子手勢挨批 網友：這樣怎麼教小孩

2019-11-06 17:50

隨處充電！這屋配320個插座 網友笑：中情局嗎？

2019-11-06 16:34

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 11:23

摩門教家族墨西哥遇襲 倖存13歲少年步行23公里求救

2019-11-06 22:20

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 14:26

土耳其總統宣布 逮到巴格達迪妻子

2019-11-07 04:35

瑞銀：現代人逛百貨愈來愈不為購物 而是為了這檔事

2019-11-06 22:31

廚師用掃帚惡作劇 整根長柄「插進肛門刺穿腸」

2019-11-06 22:19

墨西哥慘案！毒梟屠殺婦孺 孩童被燒死、母親遭強暴

2019-11-06 19:55

肯塔基州變天、維吉尼亞州議會轉藍 川普牌失靈

2019-11-07 00:05

2019全球最有價值百大品牌出爐！台灣有幾個入榜？

2019-11-07 08:52

共和黨在地方選舉挫敗 川普連任警訊

2019-11-07 00:05

為何不與德國聯手對付中國？川普顧問：因為德國沒能力

2019-11-07 09:57

美國確定退出巴黎協定！川普不只跟中國賭氣，背後還有更多心機

2019-11-07 07:55

影／通宵打電玩 泰資優生跪坐電腦桌前猝逝

2019-11-07 11:48

替朋友尋找遺失婚戒 意外發現價值300多萬古金幣

2019-11-07 12:29

地球CO2僅0.04%火星96% 為何火星不暖化反而冷得要命？

2019-11-07 12:45

尚未談妥 美官員：川習可能延到12月簽署貿易協議

2019-11-07 02:59

西非布吉納法索加拿大礦場車隊遇襲 37死60傷

2019-11-07 06:59

習近平會馬克宏 中法簽署150億美元貿易合約

2019-11-06 20:02

被WeWork害慘 軟銀孫正義：我眼睛糊到蚵仔肉

2019-11-06 18:26

2張衛星圖看空汙／為何北京已改善 德里仍嚴重

2019-11-07 11:45

與犯罪集團多次衝突 萊巴倫家族遭謀殺不是第一次

2019-11-06 19:55

無懼杜特蒂居心叵測 菲律賓副總統接下掃毒大任

2019-11-06 22:45

美國賓州收到太空訊息 申請投票地點「地球軌道附近」

2019-11-07 11:18

好市多祭出購物季超值優惠 蘋果商品最多下殺9,000元

2019-11-06 15:35

泰銖太強勢！泰國降息1碼至歷史低點

2019-11-06 15:52

歐羅巴航空機長搞飛機 荷蘭機場誤傳劫機事件

2019-11-07 05:09

反猶浪潮席捲西歐 瑞典猶太人自危

2019-11-07 05:13

麥當勞CEO讓股價翻倍，因與同事戀愛下台！現代管理，為何難接受辦公室戀情

2019-11-07 08:18

美官員：「川習會」或延後至12月 地點可能在倫敦

2019-11-07 07:49

影／美富豪戀童癖牽扯安德魯 傳英王室要美新聞台禁播

2019-11-06 18:09

全錄想併惠普 過氣明星大膽結合

2019-11-07 03:22

毒梟屠殺婦孺 傳遇害女與性奴邪教組織有關

2019-11-06 19:55

網美直播到一半突脫掉上衣 大秀「內在美」引譁然

2019-11-05 21:41

美股活水 3.4兆美元蠢動

2019-11-07 03:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top