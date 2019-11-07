美國賓州收到太空訊息 申請投票地點「地球軌道附近」

2019-11-07 11:18 聯合新聞網 綜合報導



太空人在外太空也能參與民主投票。圖／取自 《New Castle News》 分享 facebook

美國賓州勞倫斯縣選務部收到一件不在籍選票申請，打開一看發現申請投票地點竟在「國際太空站，地球軌道附近」，原以為是惡作劇郵件，調查後發現申請人選民安德魯（Andrew Morgan），真的是貨真價實的太空人。

美國設有不在籍投票制度，為讓無法趕到投票現場的選民，可透過其他途徑參與投票，讓選民可在他處投出其神聖的一票。根據《New Castle News》報導，賓州勞倫斯縣選務部日前收到一件特別的不在籍投票申請。

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選務部門的主管艾利森（Ed Allison）表示，查看申請後發現申請所在地竟在「國際太空站，地球軌道附近」，起初還以為是惡作劇信件，非常傻眼，不過調查後發現，申請人摩根真的是太空人，同時也是該縣的註冊選民，戶籍地址設在線上內夏那克鎮（Neshannock）上。

艾莉森立即請資訊部門主管里克（Rick DiBello）設計一組配有安全防衛機制的密碼與電子選票，再寄送給安德魯投票。安德魯收到後立刻填寫完畢回傳，在太空完成投票。

美國自1997年起，開放太空人使用加密後的電子選票投票，填寫完畢後再發送到NASA旗下的林登.詹森太空中心（Lyndon B. Johnson Space Center），由太空中心統一回傳至每位太空人家鄉的選務部門。通常太空人出任務前，都會知道任務期間將遇到什麼選舉，因此均會在投票日前收到選票。