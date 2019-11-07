為何不與德國聯手對付中國？川普顧問：因為德國沒能力

2019-11-07 09:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



歐美輿論經常指出，美國總統川普應與其他盟國合作，共同挑戰中國大陸的一些貿易作法，而非單獨行事。對此，川普的貿易顧問納瓦羅6日說，美國之所以不和盟國聯手，原因是其他國家，像德國、義大利、希臘等，沒有能力與美國共同抗衡中國。

美國之音報導，6日在紐約曼哈頓的「世界貿易研討會」中，納瓦羅接受主持人提問：美國為何單獨行動，不與盟國共同對付中國？

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納瓦羅說，當他看到德國的統計數據時，感到震驚，因為德國半數經濟仰賴出口，且大多是出口到北京，「因此，你認為德國有能力與美國結盟抗衡中國？」「或者你認為義大利會有能力？還是你認為希臘會幫助我們？」他還說，只要美國還是中國及世界的最大存錢筒，川普總統就不會坐等世界其他國家，來跟美國一起對付中國。