應對不實訊息 Google考慮調整政治廣告政策
2019-11-07 09:22
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
網路平台對不實訊息的處理方式成為熱門議題，臉書和推特的做法南轅北轍，字母公司旗下的Google則正在討論調整其政治廣告政策。
知情人士指出，Google已持續召開內部會議，討論改變政治廣告政策，預計本周將對員工進一步說明，但會出現哪些變動或者何時調整，目前仍不清楚。
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一些Google員工推測，最新的政策調整，可能與允許廣告主設置的受眾目標類型有關。
Google發言人表示，公司所有廣告政策，在搜尋平台和YouTube上都將一致，任何政策調整都將反映在所有平台上。
推特執行長多爾西（Jack Dorsey）上周宣布，將從11月22日起全面停止接受政治廣告和議題廣告，但鼓勵選民登記之類的廣告不在此限。社群網路龍頭臉書則堅持接受政治廣告，並宣稱不會對政治人物的聲明進行事實核查；臉書的立場引發左派抨擊，但獲得右派肯定。
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