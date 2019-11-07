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美國確定退出巴黎協定！川普不只跟中國賭氣，背後還有更多心機

2019-11-07 07:55商業周刊 張庭瑋／商業周刊

美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平。 美聯社
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平。 美聯社
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摘要

1、美國正式通知聯合國，退出巴黎氣候協定，是至今唯一退出這項協定的國家。

2、川普堅持退出，原因並不只是「中國增加碳排，為什麼美國要減碳」這麼簡單。開放了燃煤，等於為煤礦業、重工業、製造業打通一條大道，讓川普實現「把工廠移回美國」的政策。

每天3分鐘，看一則時事，長一個知識。

美國4日正式通知聯合國，將退出巴黎氣候協定，成為至今唯一退出這項協定的國家。根據白宮的聲明，川普認為該協定中的綠色氣候基金（Green Climate Fund）耗費美國財富，只有美國當「富爸爸」，援助開發中國家改善污染。他也表示，中國依然可以持續增加碳排放量、興建燃煤發電廠，但美國卻不行，這不公平。

川普究竟為了什麼大動作退出巴黎協定，是純粹對中國的意氣用事嗎？還是退出協定後不被限制能源開發，可以為美國帶來多大的商機，讓川普甘願與世界作對？

巴黎氣候協定是什麼？

巴黎氣候協定，是195個國家在2015年達成的劃時代協定，設法藉由抑制全球溫室廢氣排放量，來避免氣候變遷所產生的若干嚴重效應。

協定中也特別規定，簽署國在首3年內不得退出，川普選在簽署屆滿3年時即刻啟動退出程序，可以說，川普正迫不及待地「實現」他的願望，希望藉此促進美國石油、天然氣和煤炭工業的發展。

美聯社報導，川普對美國的未來願景，更像是不停追憶美國的過去。他熱愛「漂亮的」煤、「出色的」軍艦還有「美好的4個字：美國製造」。這次退出巴黎協定，也是他貫徹這種「美國夢」決定。

川普：「不想為風車失去財富！」

根據《華盛頓郵報》報導，今年夏天川普公開說：「我們現在是世界上第一大能源生產國，我們擁有巨大的財富，我不想為夢想和風車失去它。」

川普政府過去積極削減歐巴馬時代為了減少碳排放的相關環境法規，包括從燃煤電廠加速能源轉型，以及提高美國汽車燃油效率的法規。川普表示，他認為增加石化燃料的生產（而非可再生能源和國際氣候協議）是美國更為重要的優先事項。根據美國能源情報署的數據，2005年到2018年期間，美國的碳排量都是下降的，在2018年卻突然提高2.7個百分點，看得出川普政府重振重工業雄風的決心。

BBC則指出，「把工廠都移回美國」，重振工業是川普的競選承諾，他試圖撕毀一系列反污染法規，從而可以降低天然氣、石油的生產成本，振興美國蕭條的煤礦產業、蓬勃工業和製造業的發展。

在川普心中，巴黎協議對美國而言是一場災難，他在聲明中表示，條款中對美國施加的嚴格的能源和經濟限制，到2025年可能會使美國損失270萬個工作崗位，大傷美國競爭力。

此言並非川普空穴來風，過去紐約時報曾經分析指出，製造業所能提供中產階級的就業人數比服務業多很多，紐時以底特律的汽車產業舉例，底特律的汽車公司每聘僱1,000名員工，週邊的產業像資訊服務、物流等，會帶動其他2.5倍工作機會；相對的，再以沃爾瑪這種以銷售為主的服務業為例，假如沃爾瑪增加據點且新聘了1,000名銷售員工，也大概只能夠帶動1倍的就業機會，也就是這1,000人只能帶動另外1,000個非沃爾瑪的就業機會，若沃爾瑪是製造業，則可以創造2,500個工作機會。

白宮國家貿易委員會主任納瓦羅也指出，藍領階級的工人購買力的增加也會帶動其它產業，比如與這些工廠一起成長起來的零售中心、診所、旅館、餐廳等。而當工廠倒閉時，這些產業也會跟著一起萎縮。

也就是說，川普退出巴黎協定後，少了綁手綁腳的「環保」責任，他可以更積極發展工業和製造業，帶動國內的工作機會，再藉此帶動勞工的消費力，創造大把大把的鈔票，重現美國「輝煌的過去」。

川普大力批評巴黎協定，現更憤而退出，聲稱協定內容是在懲罰美國勞工，卻讓外國變得富裕的「不公平條款」。但是，世界銀行集團國際金融公司2016年報告卻發現，該協定的目標到了2030年將替發展中的市場帶來龐大投資機會。

川普始終稱氣候變遷是一場中國策劃的「騙局」，如今如願退出巴黎協定，對他而言，又往重現美國夢的藍圖更前進一步。但在全世界都發展再生能源的進程下，川普獨自背道而馳，能否真的實踐美國夢，全世界都等著看。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

川普巴黎協定沃爾瑪巴黎氣候協定聯合國減碳氣候變遷再生能源

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