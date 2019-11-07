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美官員：「川習會」或延後至12月 地點可能在倫敦

2019-11-07 07:49聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

路透6日報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能延至12月會面，簽署一項臨時貿易協議，因為雙方仍在討論協議條款與會面地點。

一名美國資深官員告訴路透，一個可能地點是英國倫敦，川普12月3日至4日參加北約（NATO）峰會後，可能與習近平會面；這位官員說，仍在考慮中，尚未做出任何決定。

不過，美國財經媒體CNBC報導引述一名資深官員說法指出，白宮的目標仍是在11月16日與北京達成協議，但不確定能否如期達成；官員說，首要任務是完成談判，可能舉行會議的地點只是討論中的一部分。

資深官員也告訴路透，美中「第一階段」貿易協議仍有可能無法達成，但達成協議的可能性較高。

川普與習近平原定11月中在智利舉行的亞太經合會議（APEC）峰會會面，但智利政府日前宣布取消主辦APEC峰會。

報導指出，有數十個「川習會」的建議替代地點，包括歐洲與亞洲多處，但歐洲的可能性較大，其中包括瑞典和瑞士；資深官員還說，川普建議的美國愛荷華州似乎已排除。

官員表示，雙方會議將討論中方最近要求美方取消更多關稅一事，但預計不會影響達成臨時協議的進展；這位官員說，因為川普尋求2020年連任，且面臨國會彈劾調查的壓力，據信中方認為迅速達成協議最有可能取得有利條件。

白宮副發言人迪爾（Judd Deere）表示，談判仍在進行，第一階段協議的文本有所進展。

圖為今年6月美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平在日本大阪舉行的20國高峰...
圖為今年6月美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平在日本大阪舉行的20國高峰會握手。路透
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