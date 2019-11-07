美元下跌 投資人觀望中美貿易協議進展
2019-11-07 07:43
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
美元周三下跌，因投資人正在觀望美中貿易磋商更清晰的訊息。消息人士透露，美中第一階段貿易協議的簽署可能延至12月。
DXY美元指數下跌0.1%，至97.875 點。周三交投清淡，投資人正在等待幾項重大事件的最新進展，包括美
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中貿易協定，歐洲汽車關稅，美墨加協議。
美國官員表示，總統川普與中國國家主席習近平的貿易協議會談可能延至12月，因為雙方仍在磋商協議的條款和簽署地點。
消息傳出後，美元兌一籃子貨幣收復失地，兌歐元等其他貨幣出現避險買盤。 但美元兌另一個避險貨幣日圓下跌。
富國證券匯市策略師Erik Nelson表示：「市場仍在觀察是否已經走出困境，度過最糟糕的時期，但目前為止美中貿易協議結果仍懸而未決。」
儘管如此，美中兩國致力縮小分歧以便最早在11月簽署第一階段貿易協議，已提振全球市場人氣。
匯市進入觀望狀態 。美元兌日圓下跌0.2%，報108.91日圓。歐元兌美元小幅下跌，報1.1069美元。瑞郎兌美元小幅走高，報0.9924瑞郎。
分析師表示，過去一周公布美國經濟數據優於預期，令市場對美國聯準會（Fed）進一步放寬貨幣 政策的預期降低，成為美元利多。
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