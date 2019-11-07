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聯合報社論／吳敦義聽不懂趙少康的弦外之音？

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美中貿易形勢變數引發市場觀望 美股持平

2019-11-07 07:32經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股周三持平，盤中一度走高，但消息傳出中美貿易協議可能延至12月簽署，讓美股回吐漲幅。

道瓊工業指數微幅下跌0.07點，報27,492.56點；標普500指數上漲2.16點或0.07%，報3,076.78點；那斯達克指數下跌24.05點或0.29%，跌至8,410.63點。

川普政府官員表示，美中第一階段貿易協議的簽署可能延至12月，因為有關協議條款和地點仍不確定。消息傳出後，引發投資人對貿易戰僵持不下的疑慮，導致股市走低。

JonesTrading首席市場策略師Michael ORourke表示：「貿易協議延後簽署的消息引發一些賣壓，但規模不大，目前投資人處於觀望狀態。」

美股近來頻創新高，主因美中貿易磋商進展樂觀和企業財報優於預期。科技股周三下滑，能源股隨原油價格走低，標普500能源類股指數下跌2.3%。健保和金融股上漲，標普健保股上漲0.6%，標普500金融類股指數延續近期的漲勢，上漲0.4%。

醫療保險商Humana股價上漲3.5%，該公司獲利優於預期，因政府支持的Medicare Advantage醫保計畫銷售額增加。

連鎖藥房CVS Health上漲5.4%，受旗下Aetna健康保險業務和藥品福利管理部門提振，財報優於預期。

Independent Advisor Alliance LLC投資長Chris Zaccarelli表示：「市場似乎在試探，嘗試依據貿易前景及企業財報情況來決定方向。」

美中貿易協議變數使美股周三回吐漲幅。 美聯社
美中貿易協議變數使美股周三回吐漲幅。 美聯社
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