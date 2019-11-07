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傳美中第一階段貿易協議延至12月簽署 地點可能為倫敦

2019-11-07 07:16經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美國官員周三表示，美國總統川普和中國國家主席習近平可能延至12月才簽署初步貿易協議，且簽署地點已初步排除兩個美國境內地點。

知情人士指出，美中第一階段協議的簽署地點，美方已提出十多個會議地點，目前正在考慮於亞洲或歐洲進行。路透報導指出，其中一個可能的地點是倫敦，川普預定12月3日至4日出席北約峰會，屆時可能與習近平會面。另外，瑞典和瑞士也是考慮的選項。

美中原本計畫11月中在智利舉行的APEC會期間會晤，但智利已取消主辦峰會。

美中正在磋商中國要求的進一步降低關稅議題，但預期不會影響達成臨時協議的進程。官員表示，川普尋求連任之際面臨國會彈劾壓力，據信中國認為快速達成協議是獲得有利條款的最佳機會。

知情人士日前表示，中國敦促川普取消更多9月實施的關稅，作為第一階段協議的一部分。另一位美國官員表示，是否在12月15日進一步加徵關稅，被視為談判的一部分。中國談判代表希望美國取消9月1日起對價值約1,250億美元的中國商品徵收的15%關稅，也尋求取消先前對機械、半導體、家具等約2,500億美元中國輸美商品徵收的25%關稅。

市場普遍預期，美中第一階段貿易協議內容，將包括美國承諾取消定12月15日起對價值約1,560億美元中國商品徵收的關稅，包括手機、筆電和玩具。

中國駐華府大使館尚未對可能延後簽署的消息發表評論。白宮發言人Judd Deere則表示，談判仍繼續進行，第一階段協議文本的磋商正取得進展，一旦確認簽署地點。會公布周知。

據傳美中第一階段貿易協議可能延至12月簽署。 美聯社
據傳美中第一階段貿易協議可能延至12月簽署。 美聯社
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川普習近平智利

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