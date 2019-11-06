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毒梟打臉血腥謀殺 墨總統「非武力政策」受挑戰

2019-11-06 19:55世界日報 編譯樊蕙／綜合5日電

美國總統川普倡議與毒梟開戰，遭墨西哥總統羅培茲拒絕。 美聯社
美國總統川普倡議與毒梟開戰，遭墨西哥總統羅培茲拒絕。 美聯社
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墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrs Manuel Lpez Obrador)面對犯罪集團「擁抱而非子彈」的非對抗性政策，持續面臨重大考驗；曾任美國駐墨西哥大使的韋恩(Earl Anthony Wayne)5日說，要解決邊界的問題，必須由美墨兩國攜手合作。

羅培茲歐布拉多因為針對墨國大毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin "El Chapo" Guzman)的兒子歐維迪歐‧古茲曼( Ovidio Guzman)追捕未果，持續面臨巨大壓力，被迫重新省思他採行的非對抗性安全政策。

歐維迪歐‧古茲曼上月曾在墨國北部庫利亞坎(Culiacn)落網，但卻在數百名武裝分子阻斷道路、焚燒汽車、並明目張膽地針對安全部隊發動攻擊下獲釋；當地犯罪集團實力之堅強令人震驚。

但羅培茲歐布拉多仍堅稱，此事凸顯出他與前兩任總統不同的政策方向；歐維迪歐‧古茲曼逃脫後，羅培茲歐布拉多召開記者會說：「這不再是一場戰爭，此時此刻的重點不再是武力、衝突、殲滅、根除或殺戮；而是要思考國家要如何想別的辦法挽救生命、恢復和平與寧靜」。

羅培茲歐布拉多所謂「別的辦法」指的是救助極端貧困族群的社會福利方案、勸人改過向善、以及他堅稱已禁止貪腐行為；他也建立一支軍事化的國家警隊，儘管其打擊組織犯罪的成效仍有限。

安全專家稱，問題是羅培茲歐布拉多的政策都無法直接打擊墨國犯罪集團強大的勢力；哥倫比亞大學組織犯罪專家布斯加利亞(Edgardo Buscaglia)說：「庫利亞坎的事件就是墨國平行國度的勢力展現。」

布斯加利亞大致同意羅培茲歐布拉多對前任總統的批評，但還是說光是幫助窮人無法終結犯罪；許多比墨西哥窮的國家，組織犯罪都沒有這麼猖獗。

布斯加利亞說，墨國政府應啟動協同合作政策，解開政治與經濟方面的既得利益者、與組織犯罪根深柢固的關聯。

圖為羅培茲（右）正與川普通電話。 路透
圖為羅培茲（右）正與川普通電話。 路透
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