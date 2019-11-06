墨西哥毒梟扮好人 合理化犯罪影響輿論擄獲民心

2019-11-06 19:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合5日電



墨西哥毒梟屢次透過高效率宣傳戰對抗輿論、對手和層層墨西哥與國際政府單位，模糊犯罪、恐怖主義甚至合理化暴動的界限，形成國安威脅。

墨西哥毒梟往往將集團當作大企業經營，稱之為「毒梟」反而有點小看了販毒集團對墨西哥人生活和文化的影響力。

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新聞媒體

毒梟宣傳戰以媒體的形式傳播，他們會在政府機關、橋梁、天橋和紀念碑懸掛布條，在機場發放傳單，或在社群媒體散播消息以吸引國際媒體注意；這些訊息攸關威脅敵手、抵禦行動，甚至宣傳為民所做的好事。

在墨西哥，報導販毒集團的記者宛如走鋼索，今年已知近250件直接與媒體相關的毒品暴力案件；媒體機構往往有一股勢力，決定哪些內幕不該曝光，若未能從命，通常會賠上性命。

街頭

毒梟努力擄獲民心，宛如紅十字會般發放糧食、補給品和耶誕禮物，甚至救濟貧民。

流行文化

流行文化理想化了販毒分子的生活，吹捧他們驍勇、富裕且不缺酒色。

抗議和「人權」

墨西哥犯罪組織大到足以影響聯合國等國際機構，甚至與「人權」團體合作，消弭地方政府的陰謀論。

2018年5月，聯合國曾譴責聯邦當局綁架惡名昭彰的「東北毒梟集團」(Crtel del Noreste)成員。

律師和發言人

毒梟在公共事物方面善用律師和發言人；大毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin "El Chapo" Guzman)的兒子歐維迪歐‧古茲曼(Ovidio Guzman)警匪街頭搶人火併事件過後，多名美墨律師出面為該集團「消毒」，召開記者會讚揚墨西哥總統的決定，並代表墨西哥人感謝政府。

墨西哥毒梟改革了現代遊說和威脅敵手的藝術，他們的影響力滲透傳統媒體和社群媒體；除非當局能夠掌握這些複雜的毒梟傳播網絡，否則毒梟勢力只會持續壯大。