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與犯罪集團多次衝突 萊巴倫家族遭謀殺不是第一次

2019-11-06 19:55世界日報 記者胡玉立／綜合報導

百餘年經營，萊巴倫家族在墨西哥北部占地廣大。 美聯社
百餘年經營，萊巴倫家族在墨西哥北部占地廣大。 美聯社
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「萊巴倫」（LeBarn）摩門教家族4日在墨西哥西北部遭到槍手殘酷襲擊屠殺，9名家族成員喪生。近百年前，該家族定居墨西哥奇瓦瓦州和索諾拉州，逐步發展成以農業致富的緊密社區。最近幾年，萊巴倫家族財富日益增長，成為犯罪集團注意的對象，雙方多次發生衝突，並引發災難性後果。

耶穌基督後期聖徒教會（即摩門教）1890年正式禁止一夫多妻制之後，原教旨派信徒湧向墨西哥和加拿大。其中，阿爾瑪·萊巴倫（Alma Dayer LeBarn）1924年被逐出教會，在墨西哥奇瓦瓦州加萊亞納市（Galeana）建立萊巴倫家族（Colonia LeBarn）。儘管摩門教派不承認該家族是其成員，也沒有在當地建立教會，但當地5000多位萊巴倫家族成員大多仍以摩門教徒自居。

41歲的山核桃農民和建築承包商朱利安·萊巴倫（Julin LeBarn）與妻子和18個孩子同住，他表示：「我們整個社區團結一致，會將找出罪魁禍首和襲擊原因。」

據報導，2009年歹徒曾在加萊亞納市綁架過16歲的艾瑞克．萊巴倫（Eric LeBarn），要求100萬元贖金。當時，他31歲的哥哥班傑明（Benjamin LeBarn）曾要求對綁架案採取更強硬回應。艾瑞克在八天後獲釋放，但艾瑞克獲釋兩個月後，本傑明和他的姪子路易斯·維德瑪（Luis Widmar）又被喬裝成警察的武裝人員綁架並殺害。

朱利安·萊巴倫表示，近年來，有組織犯罪集團卡特爾並沒有對社區構成威脅，他不知道是什麼原因導致謀殺案；「他們知道搞我們得付出代價」。

過去兩年，販毒集團Los Salazar家族與控制奇瓦瓦州大部分地區的華雷斯．卡特爾（Jurez Cartel）武裝集團（La Linea，雙方戰鬥不斷升級，索諾拉州的警察被殺事件在2018年至2019年大增，今年已有約20起。知情者指出，「高速公路已成為有爭議地區。若有大家庭乘坐大型多功能車，有可能被誤認為是偵察兵或競爭對手的有組織犯罪集團成員。」

墨西哥綁架警察

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