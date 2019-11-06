毒梟屠殺婦孺 傳遇害女與性奴邪教組織有關

2019-11-06 19:55 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國家庭在墨西哥遭屠殺事件當中，據報導，家庭成員有摩門教背景，但有女性受害者與專門吸收女信徒當性奴的邪教團體Nxivm有關。

根據媒體報導，一名曾獲Nxivm教主拉尼爾(Keith Raniere)聘用拍攝紀錄片的南非籍製片人維森特(Mark Vicente)對網路雜誌Slate指出，在墨西哥遭遇屠殺的美國家庭居住當地的摩門教社區，其實是拉尼爾旗下海外基地，組織成員招攬年輕女性到紐約上州一處組織據點擔任保母。

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維森特說，招攬保母的廣告內容標榜讓年輕女孩有機會到外地工作，遠離故鄉的毒品暴力。

靠近美墨邊境的索諾拉州(Sonora)，4日驚傳三名美國籍婦女以及她們所生的共計六名孩童遭到殘暴手段槍殺並縱火燒車。墨西哥當局5日指出，受害者當時分別乘坐的三輛多功能車，可能被毒梟集團誤認為對手陣營的車輛。

維森特說，紀錄片拍攝完畢後，被號稱協助民眾學習自助、實為邪教團體的Nxivm用來做為吸收新成員的宣傳影片。

拉尼爾用萊巴倫家族的故事做為宣傳樣板，鼓吹當地居民透過非暴力手段在墨西哥發動抵抗毒梟集團的運動。拉尼爾特別號召窮苦墨西哥民眾參加他所帶領的「和平革命」，拒絕參加任何不法行動，要勇敢拒絕犯罪份子的敲詐勒索，就像萊巴倫家族一樣。

拉尼爾跟墨西哥關係密切的事實，始終沒有被墨西哥媒體披露。拉尼爾不但打入墨西哥政治精英圈，還吸納了許多有錢人成為盲從信徒，由於墨西哥情勢動盪，讓拉尼爾找到能夠擴大影響力還順便發財的機會。