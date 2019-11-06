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墨西哥慘案！毒梟屠殺婦孺 孩童被燒死、母親遭強暴

2019-11-06 19:55世界日報 編譯郭宣含／綜合5日電

遇害家族在猶他州的親戚奧斯汀．克洛斯盯著電視，關心倖存孩童在醫院救治的情況。 美...
遇害家族在猶他州的親戚奧斯汀．克洛斯盯著電視，關心倖存孩童在醫院救治的情況。 美聯社
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美國摩門教「萊巴倫」(LeBaron)家族與親戚藍佛德家族(Langford)成員4日分別開三輛車前往墨西哥北部，但在荒郊野外疑遭犯罪組織槍手埋伏，據報數名嬰孩遭活活燒死在車內，其他孩童逃離時中彈、女性受害者遭性侵，共有三名婦女和六名孩童不幸罹難。

三車17人探親 半路遇伏擊

兩名母親4日從墨西哥索諾拉州(Sonora)村莊拉莫拉(La Mora)開往奇瓦瓦州(Chihuahua)村莊科隆尼亞萊巴倫(Colonia LeBarn)探望家人，第三名母親羅妮塔．萊巴倫(Rhonita LeBarn)則要前往亞利桑納州鳳凰城機場接丈夫，準備慶祝周年紀念日；但三輛車上的17人的車卻在路上遭彈襲。

亞歷克斯‧萊巴倫(Alex LeBaron)的家人在攻擊中喪命，他表示：「婦孺遭屠殺、活活燒死。這些母親尖叫呼喊希望阻止大火。」

萊巴倫家人表示，羅妮塔的車落後另外兩輛車，她的車爆胎後遭槍手掃射，隨後汽車起火爆炸；她與她的四名孩子慘遭殺害。

母護女遭擊斃 七月嬰奇蹟存活

八哩外的另外兩輛車也遭伏擊。一名家庭成員米勒(Kendra Lee Miller)5日在臉書表示：「克麗斯汀(Christina Langford)揮手跳下車，讓攻擊者知道車上只有婦孺，最後她犧牲自己救了剩下的人。」槍手依舊朝克麗斯汀胸口開槍，她為了保護孩子死於槍口之下。

在克麗斯汀死亡數個小時後，她七個月大的女兒菲絲(Faith)奇蹟留在滿布彈痕的車內，而且毫髮無傷；米勒指出：「她待在她的座位，似乎是她的母親匆忙將她藏在車內地板以保護她。」

男孩藏手足於草叢 勇敢逃出求救

另一名43歲母親道娜．藍佛德(Dawna Langford)與她2歲和11歲的兒子也中彈身亡，但其他七個孩子則及時跳下車並躲在草叢裡逃過一命。倖存者表示，一名男孩先將受傷的手足藏在草叢內，其中還有一名未滿一歲的嬰兒，接著跑到附近城鎮求救。

數名家庭成員表示，一名孩童要逃離時遭槍手開槍，有些孩童則被關在車內燒死，屍體焦黑難辨。

米勒寫下：「其中一人似乎打開副駕車門試圖逃離，屍體一半在車內一半在車外。」

8歲童胸口中彈 4歲童背部中槍

許多倖存的孩子身上中彈，包括一名八歲孩童胸口中彈、手腕擦傷，另一名四歲孩童則背部中槍。

一名家屬表示，一名孩童逃跑時腿部和臉部中槍，情況危及。該名家屬譴責犯罪集團，並稱旗下成員是地表上最邪惡的人。受傷孩童被送往醫院，其他倖存者則搭機返回美國。

屍體墨西哥

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