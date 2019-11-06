美Uber自駕車撞死人 報告：沒有辨識出違規行人

2019-11-06 16:51 中央社 紐約5日綜合外電報導



美國亞利桑那州去年3月發生優步（Uber）自駕車撞死婦女事件，美國國家運輸安全委員會今天表示，當時這名女子違規穿越馬路，自駕車系統沒有辨認出她是行人。

法新社報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）聲明指出，這名女子「在沒有斑馬線的地方過街；系統設計沒有將亂穿越馬路的行人考量進去」。

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國家運輸安全委員會在初步報告中說，委員會已經判定，這名49歲的女子晚間於鳳凰城（Phoenix）郊區坦佩（Tempe）牽著腳踏車過街，車子軟體在撞上女子的近6秒鐘前發現她。

根據這份最新報告，自駕車系統沒有時間「將她歸類為行人」，以為她是物體。委員會將於19日舉行聽證會。

撞擊前大約1.2秒，在軟體判定即將發生碰撞時，軟體不讓車子做出「極端的剎車或轉向動作」，以降低車子蛇行的可能性。

然而，軟體啟動減速計畫時，自駕車曾向操控者發出聲音警訊。

2018年3月車禍發生後，Uber暫停美國所有地點的自動駕駛測試，但數個月後又恢復測試計畫。

Uber已向國家運輸安全委員會保證，自駕車的新技術將在類似情況中正確辨識出行人，在撞擊前超過4秒鐘啟動剎車系統。

報告還指出，除了亞利桑那州車禍外，2016年9月到2018年3月間，Uber自駕模式測試車涉及37起事故。