看別人大快朵頤好療癒 她看「狂吃影片」減重4.5公斤

2019-11-06 16:46 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



起於南韓的「吃播」(mukbang)網路影片，迅速獲得全球各地網友喜愛，就連正在減肥的民眾，也喜歡觀看。如今這種以狂吃為主題的影片，在網路搜尋可以找到成千上萬，內容五花八門，不管要看狂吃拉麵、漢堡、雞翅或有著螃蟹、龍蝦的海鮮鍋，應有盡有。 示意圖／ingimage 分享 facebook

興起於南韓的「吃播」(mukbang)網路影片，迅速獲得全球各地網友喜愛，就連正在減肥的民眾，也喜歡觀看。如今這種以狂吃為主題的影片，在網路搜尋可以找到成千上萬，內容五花八門，不管要看狂吃拉麵、漢堡、雞翅或有著螃蟹、龍蝦的海鮮鍋，應有盡有。

「吃播」影片類型正在美國引發瘋傳，從YouTube到臉書、Instagram都有相關主題的短片。

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在達拉斯為一家名列「財富500強」(Fortune 500)大型企業擔任產品設計師的蓓奇‧畢克(Becky Beach)說，自己正值減肥期間，每當想吃甜食或垃圾食物的時候，就會找一支「吃播」短片來看。

她說，已經成功減掉10磅，平均一天會看三支「吃播」短片，「看影片會有一種滿足感。」

在華府地區擔任數學老師的艾希莉‧科布(Ashley Cobb)，自從被一名八年級學生介紹之後，就成為「吃播」短片的愛好者。她說，看著別人在影片拿食物沾著醬料，喜滋滋大塊朵頤，感覺非常有趣，還有療癒感。

科布說，影片內容似乎可以讓觀眾穿越時空，到達另一個地方，「可以讓人暫時脫離現實，如同閱讀一本好書的效果一樣。」

其他的狂吃網紅，還包括27歲的培瑞(Nicholas Perry)在YouTube擁有三個暴吃頻道，其中人氣最高的頻道，有多達171萬訂戶，他原是一位受過傳統訓練的小提琴家，但於2016放棄了音樂生涯，致力於暴吃頻道。

28歲的舞蹈演員布莉塔妮‧馬席西克(Brittany Marsicek)和演員香塔爾‧普拉蒙登(Chantal Plamondon)也一同拍攝YouTube的暴吃視頻。兩人都專注於素食，評論最新的快餐食物，並且經常在汽車上拍攝。

住在辛辛那提郊區的44歲YouTube網紅貝瑟尼‧葛斯金(Bethany Gaskin)，吃著各行各業食物的個人頻道Bloveslife，擁有220萬訂閱粉絲，每年光靠YouTube廣告收入就超過100萬元。 葛斯金的Instagram專頁擁有100萬追蹤粉絲，其中包括饒舌女星卡蒂B(Cardi B)、模特兒安柏籮絲(Amber Rose)。

葛斯金說，最早是推出烹飪影片，因為自己廚藝不錯，後來觀眾反應說想看她吃東西。她說：「我想吃什麼，就不客氣地吃，用我自己的方式吃，吃得醬汁從下巴滴下來也一樣。」

對於「吃播」影片引發「鼓吹不健康生活習慣」的批評聲浪，葛斯金則說：「如果不喜歡，那就不要看。」

暴飲暴食最近似乎成為了一股潮流，許多人喜歡觀看YouTube的暴吃視頻，即減肥人士也不例外。