紐時名家評零分 Peter Luger仍獲Patch讀者最愛

2019-11-06 16:46 世界日報 記者鄭怡嫣／綜合報導



擁有132年歷史的牛排老店彼得盧格(Peter Luger)是紐約市最為著名的牛排館之一，「紐約時報」著名餐廳評論家威爾斯(Pete Wells)卻在日前發表一篇言詞犀利的負面文章，並破天荒給予該餐館零分的評價；不過，紐約民眾似乎不買帳，餐廳就算在平日營業時間也是高朋滿座，在紐約當地新聞網站Patch發起的紐約市讀者最愛牛排店評選活動中，更是獲得最多票數。

威爾斯在文中用「平淡無奇」形容店內提供的土豆，「乾並且幾乎呈現粉狀」來形容魚，最著名的牛排也讓他覺得「大失所望」，對餐館的服務以及酒單也十分不滿，稱餐館的服務「陳舊、非人性化」。

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不過在文章發表並引發熱議的第二天，「每日郵報」也探訪該餐廳，表示民眾自上午10時45分起就開始為預約午餐而排隊，店內也是滿座，絲毫未受零分評價影響；正在用餐的退休的紐約市警與老兵直呼該評論為「假新聞」，說「畢竟這只是一個人的想法，而他又知道些什麼呢」。

紐約當地新聞網站Patch發起的讀者最愛牛排店評選活動中，截至5日共有80人投票，彼得盧格以15票的最高票數拔得頭籌；與威爾斯對該店食物的形容相反，讀者們稱牛排「鮮嫩又美味」、「首屈一指」，配菜奶油菠菜也獲得廣泛好評，來自布碌崙(布魯克林)的讀者Chas B.批評威爾斯是「徹頭徹尾的騙子」、「虛構事實，應該去寫小說」、「只是為增加閱讀量，以便繼續這份無意義的工作」。

威爾斯尚未對文章所引發的爭議作出任何回應，不過在文中他已表明，無論彼得盧格變得如何，總會有擁躉者，他們會忽略它昂貴的價格與其他問題。

在經歷「零分」風波後，彼得盧格的團隊則表示，即使美食家與他們的想法都變了，他們仍會專注為顧客提供一流的牛排，「我們知道自己是誰，我們做最好的牛排，而不是時興的羽衣甘藍沙拉」。

在紐約客最愛的全市牛排店榜單中，彼得盧格贏得15票獲讀者最愛，自1885年開業的另一家百年老店基恩斯牛排店(Keens Steakhouse)獲九票、位居第二。

在彼得盧格做了40年領班後自起爐灶、如今已成全球知名連鎖牛排店的沃夫岡牛排館(Wolfgangs Steakhouse)獲六票、排名第三。

其餘上榜的還有位於紐約曼哈頓中城、以肋眼牛排聞名的斯特普牛排館(Strip House)，以及氣氛與肉質俱佳的品質肉牛排館(Quality Meats Steakhouse)。