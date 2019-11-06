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學生報經營困難 選讀新聞課程者仍增加

2019-11-06 16:09世界日報 記者張聲肇／綜合報導

圖為北卡羅來納大學學報的編輯群。 美聯社
圖為北卡羅來納大學學報的編輯群。 美聯社
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學生報紙經營困難，一如校園以外的報紙，但就讀新聞課程的學生仍在增加，讓「新聞已死」的悲觀論者喘一口氣。

紐約州雪城大學校刊Daily Orange(橘報)1903年就創刊，現在只能每週三天出報，總編輯勞伯森(Haley Robertson)成天擔心的是，要不要解雇記者同學、請校友捐款贊助記者編輯費用，要不然就沒人跑體育新聞。

比她年長一倍、兩倍的新聞前輩，當年不乏可以運用的資源，在校園裡培養專業又富理想的記者和編輯，出社會後在新聞圈打拼。

網路科技打擊新聞業，新聞學的教授認清，教學方向不與時俱進，新聞業大概前途不亮，於是開始強調「能力多元化」，特別是要具備企業經營的本領。

慘澹了20多年的新聞界，受到1970年代初，一個騙子總統被新聞界打敗的鼓舞，又恰逢當今總統喜歡罵假新聞，也把新聞界當作人民公敵，有志加入「與當權者對抗」的年輕人，居然也多了起來。

威斯康辛大學新聞系教授卡爾佛(Kathleen Culver)說，地方新聞市場情況，讓他悲觀，但「當我看到這些18歲20歲年輕人上新聞學的課，得知他們的雄心壯志的時候，我又感到樂觀了。」

數以千計的新聞學程學生，一方面在教室裡學基本素養，一方面到學生主導的新聞編輯採訪室實習，練就今後投身新聞界的實戰本領。

大部分大學報紙的財務狀況都不好，有些甚至編輯記者付費才能保住工作(實習)機會，年輕學子仍滿腔熱血，要在學校練就編採本領。

北卡羅來納大學學報總編輯艾若伍德(Maddy Arrowood)說，儘管報紙經營困難，她實際操作的經驗，讓她更加強畢業後進入新聞界的信念與信心。她說：「我想做的事，是人民需要的東西。」

全美國，校園報紙的職位，2008年還有5萬2000個，如今縮為2萬4000。

新聞學院應付市場縮小的方法是擴大課程，把傳播學院的廣告、公關等課程併入，編採課程怎更細緻化，開設體育新聞、監查報導、資料運用等課，或把寫作、廣播、攝影等融為一體，讓學生悠遊。

新聞學實習體育

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