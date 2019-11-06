火氣太大？川普長子小唐納：父親要我推文緩和些

2019-11-06 16:34 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普總統長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)。 美聯社 分享 facebook 川普總統長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)為了宣傳個人新書「觸發」(Triggered)，5日早晨連續接受多家電視頻道訪問。小唐納接受福斯新聞網(Fox News)晨間新聞節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問時透露，曾經接到父親從白宮打來的電話，提醒他推特發文內容火氣太大，要緩和一些。

小唐納‧川普在哥倫比亞廣播公司(CBS)晨間新聞訪問時說，川普覺得可以讓他「完全信任」的人，其實少之又少，不過川普也覺得手下有些人把工作做得非常好。小唐納說：「我覺得龐培歐(Mike Pompeo)就做得很好，我也覺得內閣團隊很多成員表現都很棒。」

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小唐納說，川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)表現也非常好。他說：「我覺得不一樣的是，我父親是個戰士，對吧？朱利安尼也是。」

朱利安尼兩名手下涉嫌違反選舉獻金法而遭到聯邦檢察官起訴，眾院針對烏克蘭「電話門」啟動彈劾調查，朱利安尼也是關鍵人物。前任美國駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)今年10月11日對國會調查人員作證時指出，朱利安尼主導之下，讓她丟官。

小唐納在哥倫比亞廣播公司專訪中也說，雖然父親是總統，但身為兒子的他並沒有因此獲利。他說：「在政治方面，我一點兒也沒有因為父親關係而獲利。不過，因為父親的名氣確實對我有助益，這點我不會避諱。杭特‧白登(Hunter Biden)也一樣，我不會拿這點來指責他。」