對抗彈劾調查 川普打拖延戰

2019-11-06 16:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合5日電



圖為白宮顧問和幕僚為川普總統商議對策的西廂辦公室。 美聯社 分享 facebook

川普政府對抗彈劾程序的法律策略，從禁止高層官員出席聽證，轉而聚焦緩慢的司法程序。

這項旨在耗盡時間的策略與法律訴訟息息相關，如挑戰國家安全會議(NSC)、白宮預算管理局(OMB)，以及白宮幕僚長辦公室的官員能否出席國會聽證，這些都是總統辦公室擴增職權的一部分。

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法律訴訟可能長達數月，讓眾院與白宮的僵局維持到2020年初選。

民主黨矢言加快彈劾調查並縮小焦點，眾院幕僚透露，希望在耶誕節前夕結束調查。

親近白宮的共和黨人士透露，「這是拖延策略」，迫使民主黨彈劾川普的程序受到程序挫折而在原地打轉，而非披露更多證據。

若此策略奏效，將迫使民主檔在缺乏川普高層幕僚聽證結論的情況下推動彈劾，這些關鍵證人包括前國安顧問波頓(John Bolton)、延後美方對烏克蘭撥款的預算管理局官員，以及將7月25日這通爭議電話的通訊紀錄歸類到高度機密伺服器的國安律師。

白宮宣稱，沒有人能在保障總統與高級顧問談話機密的行政官員豁免權限之內，接受國會問答。

白宮的拖延策略可能替當局爭取到一個多月的時間，地方法院法官將在12月10日審議前國家安全顧問波頓的副手古柏曼(Charles Kupperman)是否必須出席眾院聽證。

本周有六名白宮及政府官員被叫去國會山莊作證，但沒有一人現身。

未來幾日將成為白宮對民主黨不合作運動的成果考驗，這也是白宮資深律師上月初寫給眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)八頁信函中所表明的立場。

一旦涉及第三方，彈劾程序就會延遲民主黨在下次總統大選前，左右輿論、傳喚證人並收集攸關總統不當行為證據的計畫。

彈劾程序除了眾院公開聽證、參院審議和投票，將威脅愛阿華和新罕布夏等初選州，讓彈劾爭議奪走民主黨候選人的焦點；愛阿華州黨團會議訂明年2月3日進行。

除了拖字訣，白宮也採取廣泛策略對抗民主黨，白宮和司法部律師宣稱，政府官員不需要到國會作證，因為憲法保障總統與顧問的談話。