訪遭色魔侵害少女沒播出 ABC惹議

2019-11-06 16:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合5日電



美國廣播公司新聞網記者艾米·羅巴克2015年即採訪到遭紐約金融家艾普斯坦性侵的受害人，但卻被該廣播網擱置。 美聯社 分享 facebook

美國廣播公司新聞網(ABC News)記者艾米·羅巴克(Amy Robach)2015年訪問到指控艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性侵的維吉妮婭·羅伯茲(Virginia Roberts)，但ABC卻遲遲不播出；消息傳出後引發議論，ABC公司5日表示，是因為訪談內容缺乏足夠證據，因此被擱置。

艾普斯坦是紐約金融家，因性侵指控被捕入獄，今年8月10日在紐約市的獄中自盡。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

保守派網站Project Veritas公布一則視頻顯示，羅巴克不滿她2015年的採訪一直沒有播出，對此感到沮喪。Project Veritas網站表示，這則視頻是ABC的內部人士提供的，但沒說是誰。

ABC新聞表示，羅巴克的訪談沒有播出是因為不符合標準，缺乏足夠的證據。

羅巴克的遭遇極易使人聯想到國家廣播公司新聞網(NBC News)記者法羅(Ronan Farrow)的經歷；法羅說，NBC新聞不願讓他報導好萊塢大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)的性醜聞，因此他只好把報導文章投給紐約客雜誌。

ABC新聞試圖避免人們將羅巴克的採訪與法羅的報導相提並論，表示他們播過有關艾普斯坦的其他報導。

Project Veritas網站的視頻顯示，羅巴克氣憤地說，為了播出採訪她努力了三年，但沒有成功，卻有人對她說「誰是艾普斯坦、沒人認識他。也說這個採訪愚蠢」。

羅巴克還說，律師德舒維茨和英國王室都向ABC新聞施壓，要求不要播出採訪。羅巴克認為，ABC是擔憂播出後，將影響到對英國王子威廉和王妃凱蒂的採訪。

ABC否認外界的施壓與不播出採訪有關，ABC聲明說，並非所有報導都符合播出標準。ABC表示明年將播出有關艾普斯坦的兩小時紀錄片，但不知是否包括羅巴克的採訪。