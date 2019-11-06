匿名高官出書爆川普料 司法部：恐須審查

2019-11-06 16:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合5日電



匿名高官出書爆料川普政府內情，司法部去函警告出版商，內容如果涉及保密條款或機密訊息，必須經過審查；出版社和作者經紀人不理會司法部警告，並為這位匿名資深官員辯護，稱司法部此舉只是試圖「恫嚇」他們，新書「警告」(A Warning)將如期於19日上市。

出版社表示，「警告」上市後，作者姓名仍將保密，新書內容為該資深官員去年投書「紐約時報」專欄爆炸性內容的後續。

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作家經紀人捷福林發布的聲明表示，「作者深諳總統致力揭發吹哨者的面紗，他可能深藏在他們之中，這也是『警告』寫作的原因之一。」

聲明寫道，「我們支持出版者及其解決方法，政府努力震懾並揭發看透最高層級不當行為的資深官員，當局無法阻止這本書上市。」

司法部民事部門助理檢察長杭特(Joseph Hunt)寫信要求「樺榭出版集團」(Hachette Book Group)首席律師卡蘿‧洛斯，以及兩位作家經紀人，「即刻提供代表客戶的資訊，以確保作者沒有簽署任何保密協定，且未觸及與政府相關的任何機密消息」。

樺榭出版集團旗下的「12」(Twelve)4日挑戰司法部來函，稱他們「不屬於任何與政府簽署保密條約的一方，新書上市無須事前審查」，重申「致力保護作者的匿名性」。

紐時去年9月5日刊登匿名高官投書的專欄，爆料川普政府內部的反抗聲浪；川普同日推文譴責，質疑這位「匿名高官」是否真有其人。