大學理事會每份47賤賣SAT考生個資 助大學衝排名

2019-11-06 16:04 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



芝加哥郊外一名參加SAT考試的高中生，收到范德堡大學、史丹福大學等精英大學寄來的招生簡章，決定提出申請，後來逐一傷心被拒；華爾街日報報導，這是大學透過拒絕申請者，拉高拒絕率、令全國排名上升的手法，SAT考生成了任人擺布的棋子；始作俑者，正是經營SAT的大學理事會(College Board)，它以每人47美分的價格，向大學出售SAT考生姓名和個資。

位在紐約的大學理事會表示，每年有1900所學校和獎學金計畫購買200萬至250萬個姓名組合，但拒絕透露出售姓名總數。

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學校的說法是，考生資訊可以幫助他們吸引到原本可能錯過的學生。

根據聯邦數據分析，范德堡大學入學率從2002年的46％下降至2017年的11％。同期，范德堡大學入學申請人數增長三倍以上。范德堡招生部負責人、前大學理事會理事克里斯簡森說，該校使用大學理事會的考生姓名來增加招生多樣性，也很認真對待資訊隱私。他說：「我們有來自農村小區、內陸城市、大城小鎮的學生，我們不可能跑去那裡招生。」

但大學招生顧問考德瑞(Terry Cowdrey)說：「排名前10％的大學其實不需要這樣做。學校買到一些不太有入學機會的學生名字，增加申請數量；藉此掌控錄取率。」

申請者的競賽，讓重視進入精英學校的家庭更加焦慮，也為3月曝光的名校招生舞弊醜聞奠定基礎；但招生醜聞並未影響SAT受歡迎的程度，SAT已超過主要競爭對手ACT。參加SAT考試學生越多，大學理事會賣給學校的考生個資就越多。

大學理事會發言人戈德堡表示，大學理事會提供考生資料，是讓學生有機會與大學和獎學金組織進行重要對話，「好處多過擔憂」；而且學校只能在規定時間內使用考生姓名資料並同意遵守某些其他規則。

大約四分之一的美國大學已停止要求使用SAT或ACT成績作為入學依據，他們說這些考試偏愛有錢人，也無法預測學生在校表現。洛杉磯一個民權組織正向加州大學系統施壓，要求其降低考試要求。

反對大學理事會的倡議組織「學生隱私家長聯盟」(Parent Coalition for Student Privacy)聯合主席海姆森表示，傳播考生數據可能損害學生上大學機會。因為學校購買了考生資訊時，就已知道了考生的大概分數。

根據「高等教育研究所」(Higher Education Research Institute)的年度新生調查，2017年有36％的新生申請了七所以上的大學，2007年這麼做的只有19％，美國大學總體有更多申請案被拒絕。