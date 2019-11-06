影／美超人氣炸雞堡重出江湖 飢餓行銷竟鬧出人命

2019-11-06 13:24 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



美國老牌速食連鎖店「水手炸雞（Popeyes）」3日重推超人氣炸雞堡，在美國各地引爆民眾排隊搶吃。「水手炸雞」聲稱為這次重推炸雞堡刻意增加人力，結果還是在多家分店引發混亂，甚至還鬧出人命。

「水手炸雞」在8月推出價格約要120元新台幣的炸雞堡，在名人和社群網路效應下，引爆熱潮，短短兩周之內就賣光，直到3日「全國三明治日」才又重返菜單。

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這次「水手炸雞」承諾有足夠的食材長期供應下去，但不少分店才開賣沒多久就銷售一空。CNN專欄作家傑夫·楊（Jeff Yang）帶著兒子去排隊數小時才買到，抱怨這根本不叫「速食」。

當天各地「水手炸雞」都出現排隊搶購浪潮，一間位在馬里蘭州奧克森山（Oxon Hill）的分店，4日晚間甚至還出人命。目擊民眾表示，受害者因為插隊引發其他人不滿，就在離開店後被人攻擊。

警方證實，糾紛的確與「水手炸雞」炸雞堡有關，受害者為28歲戴維斯（Kevin Tyrell Davis），遭刺傷多次，雖然緊急送醫，但仍傷勢過重不治身亡。警方已取得店內監視畫面，並對外公布嫌犯長相，尋求外界協助。