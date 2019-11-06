三度上訴被駁回！美國殺人犯執行死刑 遺言原諒受害者父母

2019-11-06 12:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合5日電



北卡羅來納州男子萊茵斯(Charles Rhines)1992年擅闖離職的甜甜圈店盜竊，伏擊前同事並將其刺殺身亡；最高法院駁回三件上訴並依期在4日晚間7時39分執行萊茵斯的注射死刑，他在臨死前表示原諒受害者雙親對他的仇恨與憤怒。

被害人的母親(中)與未婚妻(右)在現場聽萊茵斯的遺言。(美聯社) 分享 facebook

萊茵斯4日表示：「艾德和佩吉．薛佛(Ed and Peggy Schaeffer)，我原諒你們對我憤怒與恨意。」之後他也感謝辯護律師團隊並致上敬意，最後向他們道別。

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萊茵斯1992年剛從急湍市(Rapid City)甜甜圈店離職幾周，他盜竊時伏擊22歲的前同事薛佛(Donnivan Schaefer)並刺中他的腹部。薛佛腹部血流不止，他請求萊茵斯帶他去醫院，並誓言絕口不提這起犯罪，但萊茵斯卻將他綁起來關進庫房並將他刺死。

急湍市市長阿倫德(Steve Allender)當年是警察，他表示萊茵斯被判死刑，部分原因是他在描述被害人死前抽搐時還「冷血大笑」。

薛佛夫婦顯然不願談論萊茵斯，佩吉．薛佛拿著兒子畢業照並說：「我們很感激這個年輕人是我的家人，並曾走進我們的生命。今天我們談論深愛家人的多諾萬、他的未婚妻和他的友人。」對於萊茵斯的遺言，佩吉表示已不再感到憤怒，因為一旦如此她就不再是自己。

萊茵斯生前曾挑戰該州使用戊巴比妥(pentobarbital)注射藥物，他認為這並非快速生效的藥物，但巡迴法官裁定，這種藥物的藥效非常快，並猜測萊茵斯只是想拖延死刑。

最高法院駁回上訴，對於外界質疑陪審團持有反同歧視才會判下死刑，以及萊茵斯不能讓專家診斷是否有認知或精神缺陷，最高法院也一一駁斥。

薛佛的未婚妻席拉．傑克森(Sheila Jackson)表示，薛佛相信以眼還眼，他會希望看到萊茵斯執行死刑。