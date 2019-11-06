點名中、俄、伊朗！美國憂2020大選遭干預
2019-11-06 11:45
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
美國安全官員5日警告，敵對國家將透過社群媒體和網路攻擊試圖干預美國2020大選，擔心重演三年前俄羅斯涉嫌協助總統川普當選。
美國幾個州5日舉行州長或州議員選舉，包括國防部、國家情報總監、聯邦調查局在內的七個安全相關部門同日發表聯合聲明。聲明指出，目前還沒有證據顯示，選舉基本設施遭干預或破壞，以致敵對國家阻止民眾投票、改變票數或影響計票能力，但警告，敵對國家想要損害美國民主機制，影響公共輿論、左右政策。
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安全部門憂心敵對國家干預，「俄羅斯、中國大陸、伊朗及其他國家將會尋求方式干預投票過程或是影響選民觀點」。
根據美國情報總監，俄羅斯情報團隊當年主導駭入民主黨電腦及通訊設備，並且企圖透過電子方法破壞州級和地方選票系統。
聲明指出，「選舉安全是美國首要任務之一，美國政府將前所未有的與50州及美國領土、地方官員及民間合作夥伴合作，確認出威脅、分享資訊並保護民主」。
去年2月，美國司法部首度成立網路數位任務小組（Cyber Digital Task Force），致力保護美國選舉免於國外政府干預。
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