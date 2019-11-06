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即時投影讓A柱「消失」14歲少女成功解決汽車死角問題

2019-11-06 11:14聯合新聞網 綜合報導

阿萊娜透過投影，讓A柱造成的視線盲區消失。圖擷自Youtube
阿萊娜透過投影，讓A柱造成的視線盲區消失。圖擷自Youtube
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汽車擋風玻璃兩側的「A柱」，因阻擋駕駛視線，時常成為車禍的元凶。為解決A柱造成的視線死角，美國賓州一位14的少女阿萊娜（Alaina Gassler）利用投影技術，讓A柱看起來像是「透明」的，成功解決A柱死角的問題。

阿萊娜透過Webcam攝影機，並在A柱內側裝上特殊布料，利用投影使A柱猛然一看像是透明的，駕駛可以藉此看到外面的即時影像，解決視線死角的問題。這項設計讓阿萊娜獲得Broadcom MASTERS大賽冠軍，並抱走獎金25000美元（約新台幣75萬9千元）。

而就在阿萊娜之前，日本的Toyota公司就曾利用光線折射原理消除A柱盲區，並申請專利。而2008年也有位台南一中的學生，利用兩面鏡子，成功讓A柱「消失」。

為支撐汽車結構，在擋風玻璃兩側、前後門之間、及後擋風玻璃兩側有三根立柱，分別稱做A、B、C柱。這三組柱子在汽車翻覆時，具有避免變形的保護作用，但卻同時造成駕駛的視線死角。目前新上市的車款中，多半會有感應器，以震動、光線、聲音等方式，告知駕駛盲點內有東西，而阿萊娜的發明，更直接消除駕駛前側的盲區。

擋風玻璃車禍

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