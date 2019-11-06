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「假放多少，員工自己決定」真的存在這家企業裡

2019-11-06 13:06聯合新聞網 文章提供／遠見

串流影音巨擘Netflix。路透。
串流影音巨擘Netflix。路透。
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Netflix（網飛）的影音串流服務席捲全球，擁有1.58億個付費訂戶，近期更推出賈靜雯、張孝全等主演的首部華語自製影集《罪夢者》，搶攻台灣市場，Netflix為何能快速征服世界各地的消費者？竟然是憑藉這四個字。

在Netflix官網的企業文化介紹頁面提到，「我們的休假政策是：去放假吧」。（Our vacation policy is “take vacation”）。而且這個口號可不是隨便說說而已，Netflix美國加州總部的台灣工程師黃得源說，「假放多少，員工自己決定」。

她大概每年都會休假6到8週，還曾經跑到南極一個月，只要事先將工作安排好即可。甚至公司還免費供應早、午兩餐，但不提供晚餐，因為「沒有加班」這回事。

而這樣的制度，完全就是建立在「信任員工」這四個字上面。

Netflix員工福利 好到讓人懷疑

信任員工更反映在許多層面上。黃得源表示，出差時，相關支出「實報實銷」，不需主管審核通過。連她參加公司的社團，老闆也會大力支援該社團，出錢出力。

「Netflix將工作環境說得很理想化」，現任Netflix亞洲區宣傳總監、在新加坡工作的台灣人余慧瑜，回想當時Netflix挖角她時說的話，自己都覺得半信半疑，因為對方所描述的，根本就跟受薪階級幻想的工作環境一模一樣。

等她進入Netflix後，才證明Netflix所言不虛。

但想要成為Netflix的一員，享有這樣的工作環境並不容易。加州總部的台灣工程師李昀表示，要進入Netflix工作，最重要的還是專業能力。當他接受面試時，就被問到很有挑戰性的技術問題，還要回答要如何排除。余慧瑜也觀察到，Netflix裡面是「一群聰明人」。

人人平等 有話直說的工作環境

Netflix的企業文化非常特別，還要求員工要主動扛起責任，並對彼此誠實、直率。

李昀剛進入Netflix時，就遇過一次震撼教育。當時，他參與一個跨部門的會議，與會的是產品經理、行銷、設計等不同部門的人，他負責資料科學。會議開始後，他總習慣先聽聽別人怎麼說，而不是主動提出意見。

沒想到，他有一次被某部門主管拉到旁邊說話。這位主管對李昀說，「你是專家，要說出自己的意見，也要更主動一點。」這讓他發覺在Netflix工作，跟過去的成長背景大相逕庭。

在台灣，有意見都需要委婉、間接地評論，就算他在美國讀博士學位時，也是教授下指令，然後就按圖索驥完成。

習慣了企業文化後，李昀認反而覺得Netflix的工作模式很棒，彼此都是平等、獨立的，坦承互動更能建立深厚的關係跟信任。

余慧瑜也很認同這種溝通模式。她認為，當大家都這麼直接時，更能感受到彼此都是認真的。所以她也常直接對人說「你為什麼要說這些？」一開始可能會有些誤會，但久而久之，了解彼此都沒有惡意時，大家都能心無芥蒂、完成任務。

對員工信任 是公司最大的資產

黃得源認為這種工作環境，就是讓Netflix能夠不斷創新的原因。她表示，給予員工完全的信任，員工的潛力才能釋放出來，進而讓員工自主判斷，做出對公司最好的決定。而員工一點一滴的創意積累，正是Netflix科技創新一路領先的原因所在。

商業模式讓人出乎意料Netflix，公司內部生態也與眾不同。但這個特立獨行的公司，不過是把人與人之間的本該有的信任，發揮最大價值罷了。

（作者／毛凱恩 本文出自2019.11.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

Netflix串流影音

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