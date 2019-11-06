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歐巴馬矽谷籌款 門票35.5萬美元比房貴

2019-11-06 05:13世界日報 編譯組／矽谷4日電

美國前總統歐巴馬本月將到矽谷參加籌款活動，最高價門票比許多地區的房價還高。 美聯...
美國前總統歐巴馬本月將到矽谷參加籌款活動，最高價門票比許多地區的房價還高。 美聯社
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美國前總統歐巴馬（Barack Obama）本月即將到矽谷參加籌款活動，最高級門票一張叫價高達35萬5000元（美元，下同），超過美國41個州的中位數房價。

根據民主黨全國委員會（Democratic National Committee）發出的邀請函，歐巴馬11月21日將參加一場在灣區豪宅區洛斯阿圖山（Los Altos Hills）舉行的籌款餐會，這將是歐巴馬為2020年大選首場參加的政治活動。

據了解，這場活動門票從1萬元起跳，如果想和歐巴馬合照要付3萬5000元，出最高價購得門票者可以獲得參加明年民主黨全國代表大會貴賓招待會，以及出席時享受最高榮寵服務的機會。

這場籌款餐會將由精神科醫師裘維森（Karla Jurvetson）主持，她是民主黨在2018年中期選舉時最主要的捐款人之一，為了幫助女性候選人爭取國會重要席位，她捐出超過600萬元給該黨的候選人和團體。

據知民主黨全國委員會目前有數百萬元債務，這可能會影響他們在2020年支持民主黨總統候選人和該黨其他候選人的工作。

歐巴馬自卸任以來曾多次來到灣區，包括今年上半年在屋崙參加一項支持輔導少數族裔青年的會議，以及10月在舊金山參加一個由科技公司舉辦的論壇。他去年6月也參加了一場在阿賽頓（Atherton）舉辦的籌款餐會，為民主黨國會議員候選人募得250萬元，那場餐會賣出的最貴門票是23萬7300元。

歐巴馬民主黨矽谷舊金山

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