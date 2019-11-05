貪眼前賠未來 美國不再偉大

2019-11-05 23:50 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加



氣候變遷讓美國加州秋季變得更暖更乾，被認為是助長野火災情的原因之一。圖為加州索諾馬縣上月廿四日遭野火肆虐。 （美聯社） 分享 facebook

美國加州面臨嚴重野火威脅，總統川普批加州州長紐森控制野火不力，紐森則回「氣候變遷」。政治口水無法撲滅野火，數萬人民因野火撤離家園之際，美國政府正式啟動退出巴黎氣候協定的程序，因協定「對國人造成不公平的經濟負擔」。

二○一七年六月，川普在白宮宣布退出巴黎氣候協定，但締約方需在協定生效日，即二○一六年十一月四日的三年後退出；這段時間，其他締約方或曾期待美方收回退出協定的決定，但美方選在第一時間啟動退出程序，美國總統川普想讓選民看見他說到做到，並展現決心。

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主管外交事務的國務卿龐培歐發布聲明，從美國國內講起，先是考量美方根據協定所做的承諾，對國人造成不公平的經濟負擔；之後則提及美國在經濟成長、減排方面的成就，及務實的做法；聲明的最後一部分才談到未來與全球合作夥伴如何合作，應對氣候變化的影響。

龐培歐推文也強調美方做法務實，並表示對美國在減排、增強抵禦能力、發展經濟的世界領導地位感到自豪。龐培歐這番話，顯示並不擔心「退群」的後續影響，包括其他締約方對美的不信任感，以及需要在群內找出另一個領袖，都可能影響美國在世界的領導地位。

另一個牽動美國領導地位的場景在亞洲。川普與副總統潘斯都未參加東協峰會、東亞峰會，而是由國安顧問歐布萊恩與商務部長羅斯率團前往，被部分人士解讀為不重視該區域，也質疑美國在區域的角色分量。

討厭讓步，偏愛互惠、對等的商人川普，堅決退出多邊協定，並不令人意外；意外的是身為大國總統，眼裡卻只有當今國民的經濟負擔，無視未來人民因氣候變化所需付出的沉重代價。