生醫智財權盜竊 FBI鎖定華人大調查 多達71機構180案
美國聯邦調查局(FBI)對中國相關生物醫學智慧財產權竊盜正進行大規模調查，至今有71家機構被查，其中不乏包括知名醫學院在內的頂尖機構，目前已累計多達180起個案，而且許多調查是鎖定華人。
「紐約時報」報導，休士頓著名的安德森(MD Anderson)癌症中心的科學家不太引人注意，但聯邦官員要求調查其中一名男性研究員的電郵，赫然發現一行他寫給中國研究人員的信中寫道，「這是你想要的骨肉」，另附加了一份機密研究提案。
國家衛生總署(NIH)和FBI已展開大規模調查，致力揪出竊盜美國生醫研究成果給中國的科學家，幾乎所有被查的研究人員都是華人，包括歸化美籍者，他們被控為中國竊取機密科學研究。
此案始於NIH獲得FBI去年提供的1萬8000封信件，呼籲行政機構監督政府視為應警戒的資訊。
NIH迄今指24起案件可能存在明顯的刑事犯罪證據，已提交衛生福利部(HHS)檢察官辦公室調查。
NIH署外研究副主任勞爾(Michael Lauer)說：「調查看似打擊生醫研究的每個學科。」
相關調查讓人擔憂，中國濫用美國相對開放的科學體系，介入大規模經濟間諜行動。
搜索網撼動各階層的生醫研究，部分學者認為，在美中地緣政治競爭情勢加劇之際，華裔科學家遭受不公平的針對與審查。
華人精英組織「百人會」前會長、哈斯汀加大(UC Hastings)法學教授吳華揚(Frank Wu)說，相關調查讓華人和華裔美國人覺得「被盯上且有風險」。
美國醫學院協會(AAMC)首席科學官員麥金尼(Ross McKinney)說，案件影響的學校有一半機率，影響醫學院的重要研究計畫。
被指控的竊盜案件並非軍事機密，但涉及科學理念、設計、裝置、數據和方法，未來可能透過新穎療法和診斷工具獲利。
NIH表示，部分面臨調查的研究員獲得美國政府或機構贊助，但研究成果在中國取得專利；政府官員和大學職員則說，另有面臨調查的科學家在中國成立實驗室，秘密複製美國研究。
NIH礙於程序問題，並未點名大多數面臨調查的科學家和機構。
目前已知至少12名著名科學家已從任職的大學或研究機構卸任或革職，有人拒談指控，有人全盤否認。
麥金尼說，FBI已提供研究機構各種工具，掃描電郵中的華語關鍵字，盼藉此提醒當局可疑的智財權竊盜漏洞，「這種影響將很深遠，我們難以面對信任關係，也不習慣系統性欺騙。」
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