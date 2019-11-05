親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

第24號颱風娜克莉形成 未來路徑曝光

川普退出巴黎協定 將損及美國際利益

2019-11-05 21:30台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

川普為實現競選承諾，日前宣布退出巴黎協議。（photo by Twitter）
川普為實現競選承諾，日前宣布退出巴黎協議。（photo by Twitter）
分享
川普實現競選諾言，正式宣布美國退出「巴黎協議」，美國是僅次於中國的第2大溫室氣體排放國，而近期全球環保意識抬頭，產值達26兆美元，330萬名美國人從事的環保產業因此受益，但退出一舉，勢必將衝擊到美國人民的就業，中國也趁機與法國會晤，在國際情勢中拉攏盟友以對抗美國。

美國民眾

根據《華盛頓郵報》報導，川普實現競選諾言，日前正式宣布美國退出「巴黎協議」，將與聯合國進行為期1年的細節協商。川普政府的決定已引起美國人民的反彈。阿帕拉契州立大學環境科學教授馬蘭指出，巴黎氣候協定是一個國際項目，只有在各國同心合作下才能達成。

馬蘭表示：「我們的污染是全球第2嚴重的，如果我們決定這場球不打了，那接下來會怎麼樣？」美國是僅次於中國的第2大溫室氣體排放國，美國退出巴黎協議，對全球升溫能否在本世紀結束前控制在2度以下，形成巨大的挑戰。

據世界環境經濟組織調查報告，因應近年環保意識抬頭，全球乾淨能源經濟已達到前所未見的新高，能源再生及替代能源產業估值來到26兆美元，全體人類都因此受益，其中包括330萬名美國人從事的環保產業，退出巴黎協議一舉勢必將衝擊到美國人民的就業機會。

氣候影響國際局勢

據《BBC》報導，2019年的全球氣溫正邁向史上第3高，不願具名的法國官員指出：「我們很遺憾美國退出協定，這將使我們得跟中國達成更緊密的連結，我們不想在對抗氣候變遷的戰役中再失去一名盟友。」

法國總統馬克宏將與習近平在北京見面，3日的會晤預期將針對美國退出巴黎協議進行討論，雙方將簽下對抗氣候變遷的合作條約，以防中國的退出。而此舉也視為中國欲在國際情勢中拉攏盟友，以對抗美國。

【更多精采內容，詳見

巴黎氣候協定法國川普

相關新聞

學生證印防止自殺電話 學生打通卻是色情熱線

2019-11-04 20:01

川普宣布撤軍後 駐敘利亞美軍人數幾乎不變

2019-11-05 21:40

美國知名摩門教家族在墨西哥遭埋伏攻擊 至少9死

2019-11-05 18:14

插隊買超人氣炸雞漢堡 男子出店被狂刺身亡

2019-11-05 16:50

「滾回你自己國家」秘魯移民被潑電池酸液、臉部燒傷

2019-11-05 14:18

買感冒藥被追問身分 波多黎各學生淚光閃閃

2019-11-05 14:16

川普再推新政策！ 政庇入境不滿1年將禁止工作

2019-11-05 14:14

反亞裔仇恨犯罪？ 佛州華人餐館遭惡意破壞

2019-11-05 14:13

緝毒署警告：墨毒梟大量製造芬太尼 分銷北美

2019-11-05 14:00

日裔捕手戴上MAGA帽 川普興奮熊抱 挨批珍娜傑克森遭摸胸翻版

2019-11-05 13:58

14州拒擴大白卡 居民付出健康代價

2019-11-05 13:56

破紀錄！ 奧克拉荷馬1天462囚犯 獲減刑出獄

2019-11-05 13:50

稱遭川普強暴反被指撒謊 女作家告誹謗

2019-11-05 13:45

沙門氏菌感染爆發 CDC：與牛絞肉有關

2019-11-05 13:17

新墨州邊界巡邏員 擊斃1偷渡客

2019-11-05 13:13

「老公被打女兒被抓」孕婦持步槍反擊 入室搶匪1死1逃

2019-11-05 13:07

想炸猶太會堂…白人至上主義者被臥底FBI探員逮捕

2019-11-05 13:04

影／男子酒醉跌落月台 捷運員工千鈞一髮拉人救命

2019-11-05 12:45

尋找在伊朗失蹤FBI探員 懸賞加碼2000萬元

2019-11-05 12:29

美國川普政府宣布 正式啟動退出巴黎協定程序

2019-11-05 05:37

加州范杜拉大火受控 居民返家

2019-11-05 02:00

常客不想「有膚色」者坐旁邊 芝加哥亞裔媽遭餐館要求換位

2019-11-05 01:58

美上訴法院裁定 檢方可索取川普報稅資料

2019-11-05 01:50

東協與美峰會 只3國領袖出席

2019-11-05 00:15

美國放話：東協領袖不參加與美峰會 故意讓川普難堪

2019-11-04 22:34
看更多

熱門文章

滿城盡是蒙面人！這裡比香港更慘 正走向「慢性死亡」...

2019-11-05 11:00

美國川普政府宣布 正式啟動退出巴黎協定程序

2019-11-05 05:37

11歲神勇女童為救友 徒手挖出鱷魚雙眼趕跑牠

2019-11-05 11:14

為何不加入RCEP？莫迪：我的良心不允許我簽此貿易協議

2019-11-04 23:05

險釀悲劇！希臘查獲41偷渡客藏貨櫃車 多人呼吸困難

2019-11-05 08:43

男子跌入1200度高溫煤爐 瞬間竄黑煙燒成白骨

2019-11-05 16:51

常客不想「有膚色」者坐旁邊 芝加哥亞裔媽遭餐館要求換位

2019-11-05 01:58

大英博物館收受全球最多贓物 人權律師：快還回去！

2019-11-05 11:04

美中協議 川普再釋好消息

2019-11-05 00:55

東京山手線 更改發車時間顯示方式

2019-11-04 23:40

屋瓦職人過世 首里城重現難度更高了

2019-11-05 15:04

道瓊早盤漲170點創新高 美中貿易情勢樂觀

2019-11-04 23:04

調查：美國房屋銷售趨緩 很大原因是屋主做了這件事

2019-11-05 00:55

網美直播到一半突脫掉上衣 大秀「內在美」引譁然

2019-11-05 21:41

日「文化財」消防為何脆弱？ 憂誤觸警報灑水破壞古建物

2019-11-05 08:32

三星宣布停止美國CPU研發 解散團隊

2019-11-05 17:46

美國知名摩門教家族在墨西哥遭埋伏攻擊 至少9死

2019-11-05 18:14

插隊買超人氣炸雞漢堡 男子出店被狂刺身亡

2019-11-05 16:50

男童5＋3算成7 母詢問背後真相網友驚：我也會！

2019-11-05 15:14

六口之家5人被撞死…肇事司機獲判緩刑1年 獨活妻庭上崩潰

2019-11-05 10:31

憂在「雙11」中遭中國消費者抵制 美國品牌剉咧等

2019-11-05 14:56

印度退出 RCEP拚明年簽署

2019-11-05 00:57

利多堆砌 美股三大指數同創新高

2019-11-05 06:19

白宮正考慮撤銷部分中國商品關稅？美商務部長這樣回應

2019-11-05 18:13

馬克宏訪中 和習近平一起向川普唱反調

2019-11-05 11:59

彭博高燦鳴：台積電夾在美中之間 最終仍得選邊站

2019-11-05 18:11

川普想在自家簽美中協議 恐淪北京籌碼

2019-11-05 15:53

北京施壓華府取消關稅 換採購農產品並簽第一階段協議

2019-11-05 08:47

少女玩手機觸電身亡 竟是床惹的禍？

2019-11-05 14:18

她擁有40HH驚人上圍卻遭人歧視 急募款做縮胸手術

2019-11-05 20:24

巴格達迪姐被土耳其逮住 可能提供伊斯蘭國重要情報

2019-11-05 08:27

小摩砸1,300億美元買長債 是要賺更多或防經濟衰退？

2019-11-05 02:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top