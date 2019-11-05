川普退出巴黎協定 將損及美國際利益

2019-11-05 21:30 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



川普為實現競選承諾，日前宣布退出巴黎協議。（photo by Twitter） 分享 facebook 川普實現競選諾言，正式宣布美國退出「巴黎協議」，美國是僅次於中國的第2大溫室氣體排放國，而近期全球環保意識抬頭，產值達26兆美元，330萬名美國人從事的環保產業因此受益，但退出一舉，勢必將衝擊到美國人民的就業，中國也趁機與法國會晤，在國際情勢中拉攏盟友以對抗美國。

美國民眾

根據《華盛頓郵報》報導，川普實現競選諾言，日前正式宣布美國退出「巴黎協議」，將與聯合國進行為期1年的細節協商。川普政府的決定已引起美國人民的反彈。阿帕拉契州立大學環境科學教授馬蘭指出，巴黎氣候協定是一個國際項目，只有在各國同心合作下才能達成。

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馬蘭表示：「我們的污染是全球第2嚴重的，如果我們決定這場球不打了，那接下來會怎麼樣？」美國是僅次於中國的第2大溫室氣體排放國，美國退出巴黎協議，對全球升溫能否在本世紀結束前控制在2度以下，形成巨大的挑戰。

據世界環境經濟組織調查報告，因應近年環保意識抬頭，全球乾淨能源經濟已達到前所未見的新高，能源再生及替代能源產業估值來到26兆美元，全體人類都因此受益，其中包括330萬名美國人從事的環保產業，退出巴黎協議一舉勢必將衝擊到美國人民的就業機會。

氣候影響國際局勢

據《BBC》報導，2019年的全球氣溫正邁向史上第3高，不願具名的法國官員指出：「我們很遺憾美國退出協定，這將使我們得跟中國達成更緊密的連結，我們不想在對抗氣候變遷的戰役中再失去一名盟友。」

法國總統馬克宏將與習近平在北京見面，3日的會晤預期將針對美國退出巴黎協議進行討論，雙方將簽下對抗氣候變遷的合作條約，以防中國的退出。而此舉也視為中國欲在國際情勢中拉攏盟友，以對抗美國。

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